Milei agradeció a Trump y Bessent por su respaldo a Argentina

El presidente Javier Milei envió este lunes un mensaje público de agradecimiento a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por lo que calificó como un “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, expresó Milei a través de su cuenta en X.

El mandatario agregó que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”, y confirmó que se encontrará con ambos este martes en Nueva York.

El mensaje se conoció luego de que Bessent asegurara en redes sociales que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en la región, y afirmara que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”. Entre ellas mencionó líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Además, el funcionario estadounidense remarcó que las oportunidades de inversión privada “siguen siendo amplias” y sostuvo que “Argentina volverá a ser grande”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también agradeció el respaldo: “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.