Milei agradeció a Trump y Bessent por su respaldo a Argentina

Kicillof negó impuestos nuevos y cruzó a Caputo
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
El presidente destacó el “apoyo incondicional” del mandatario estadounidense y del secretario del Tesoro, en medio de las negociaciones para estabilizar la economía.Política 22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei envió este lunes un mensaje público de agradecimiento a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por lo que calificó como un “apoyo incondicional al pueblo argentino”.
“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, expresó Milei a través de su cuenta en X.
El mandatario agregó que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”, y confirmó que se encontrará con ambos este martes en Nueva York.
El mensaje se conoció luego de que Bessent asegurara en redes sociales que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en la región, y afirmara que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”. Entre ellas mencionó líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.
Además, el funcionario estadounidense remarcó que las oportunidades de inversión privada “siguen siendo amplias” y sostuvo que “Argentina volverá a ser grande”.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también agradeció el respaldo: “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
El Presidente encabezará reuniones con su círculo más cercano y con el Gabinete, tras anunciar la eliminación de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.