Milei reúne a la mesa política antes de viajar a Estados Unidos

El presidente Javier Milei retomó la actividad en Casa Rosada antes de partir a Estados Unidos. Desde las 10.30, recibirá a los principales integrantes de la mesa política, en una reunión que contará con Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (Seguridad), Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia), Martín Menem (titular de Diputados), el vocero Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.

Al mediodía, el mandatario ampliará el intercambio a todos los ministros en el salón Eva Perón. Están convocados Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los encuentros se producen horas después del anuncio oficial sobre la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, medida que busca incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario.

El viaje a Estados Unidos, inicialmente previsto para la noche del domingo, fue reprogramado para este lunes entre las 18 y las 21. La delegación presidencial arribará el martes por la mañana a Nueva York, donde Milei tiene previsto reunirse con Donald Trump y con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, además de mantener otros contactos políticos y económicos de relevancia.

Acompañarán al Presidente en la gira el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.