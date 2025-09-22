Santa Fe jurará la nueva Constitución el 2 de octubre

El próximo 2 de octubre, la ciudad de Santa Fe vivirá un hecho histórico con la jura de la nueva Constitución Provincial. El acto tendrá lugar en el Museo de la Constitución, ubicado en Avenida de la Constitución y 1° de Mayo, y será encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto a autoridades municipales, concejales y representantes de la sociedad civil.

La ceremonia se enmarca en la reforma constitucional sancionada el pasado 11 de septiembre, que declaró la autonomía municipal y habilita a las ciudades con más de 10.000 habitantes a dictar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones estatuyentes.

Según el decreto firmado por el intendente Poletti, el evento dará inicio a un esquema de trabajo participativo y plural destinado a elaborar el proyecto de ordenanza que declare la necesidad de una Carta Orgánica Municipal. La iniciativa busca recuperar la experiencia de 1933, cuando Santa Fe sancionó por primera vez este tipo de normativa local.

En los días previos, Poletti mantuvo un encuentro con la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, para definir detalles de la ceremonia y avanzar en la coordinación con todo el cuerpo legislativo.

“Estamos orgullosos de participar en un momento histórico para la provincia y nuestra ciudad. La autonomía municipal abre una etapa inédita que debemos construir con diálogo y consensos”, señaló Poletti.

Molina, en tanto, destacó que “este es un paso clave para consolidar la autonomía de Santa Fe y generar un marco institucional sólido, con amplia participación y consensos”.