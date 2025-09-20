Milei viaja a Nueva York para una agenda clave con Trump, FMI y la ONU

Javier Milei partirá este domingo rumbo a Nueva York para encarar una agenda cargada en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El viaje incluye encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la titular del FMI, Kristalina Georgieva; y jefes de Estado con foco en la coyuntura económica argentina y el escenario geopolítico. La visita llega tras días de tensión cambiaria y busca enviar señales de apoyo externo a los mercados.

El lunes, luego de aterrizar cerca de las 09:30, el mandatario mantendrá reuniones de trabajo con economistas y, por la tarde, se verá con Georgieva, acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero Manuel Adorni. Más tarde, está previsto un encuentro con el académico Xavier Sala i Martin. La conversación con el FMI aparece como uno de los puntos más sensibles de la gira.

El martes Milei asistirá a la intervención de Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea y luego tendrá una bilateral con el presidente estadounidense. Por la noche, participará de una recepción oficial. La jornada estará atravesada por el regreso de Trump al estrado de la ONU, en un contexto marcado por las guerras en Gaza y Ucrania.



El miércoles, el jefe de Estado hablará ante la Asamblea General al mediodía y por la noche participará de la gala del Atlantic Council, donde recibirá el Global Citizen Award 2025, distinción que —según se anticipó— será entregada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. La señal política se interpreta como un guiño de Washington en plena búsqueda de estabilidad financiera.

El jueves, Milei tiene en agenda una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y actividades con organizaciones de la comunidad judía —entre ellas B’nai B’rith y el Congreso Mundial Judío— antes de emprender el regreso. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a primera hora.