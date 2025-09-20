Milei viaja a Nueva York para una agenda clave con Trump, FMI y la ONU

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno
La expresidenta apuntó contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, a quienes acusó de llevar al país a un posible default.
En medio de la volatilidad financiera, el Presidente buscará respaldo político y económico en reuniones con Donald Trump, Kristalina Georgieva y líderes globales durante la apertura del 80º período de sesiones de la ONU.País20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Javier Milei partirá este domingo rumbo a Nueva York para encarar una agenda cargada en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El viaje incluye encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la titular del FMI, Kristalina Georgieva; y jefes de Estado con foco en la coyuntura económica argentina y el escenario geopolítico. La visita llega tras días de tensión cambiaria y busca enviar señales de apoyo externo a los mercados.
El lunes, luego de aterrizar cerca de las 09:30, el mandatario mantendrá reuniones de trabajo con economistas y, por la tarde, se verá con Georgieva, acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero Manuel Adorni. Más tarde, está previsto un encuentro con el académico Xavier Sala i Martin. La conversación con el FMI aparece como uno de los puntos más sensibles de la gira.
El martes Milei asistirá a la intervención de Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea y luego tendrá una bilateral con el presidente estadounidense. Por la noche, participará de una recepción oficial. La jornada estará atravesada por el regreso de Trump al estrado de la ONU, en un contexto marcado por las guerras en Gaza y Ucrania.
El miércoles, el jefe de Estado hablará ante la Asamblea General al mediodía y por la noche participará de la gala del Atlantic Council, donde recibirá el Global Citizen Award 2025, distinción que —según se anticipó— será entregada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. La señal política se interpreta como un guiño de Washington en plena búsqueda de estabilidad financiera.
El jueves, Milei tiene en agenda una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y actividades con organizaciones de la comunidad judía —entre ellas B’nai B’rith y el Congreso Mundial Judío— antes de emprender el regreso. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a primera hora.
La expresidenta apuntó contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, a quienes acusó de llevar al país a un posible default.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.
El gobernador bonaerense encabezó una cumbre de Fuerza Patria con intendentes, legisladores y dirigentes para afinar la estrategia electoral rumbo a octubre.
El personal del hospital realiza una medida de fuerza hasta el viernes en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. Habrá un acto central a las 14:30 frente al Congreso.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.
Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos y llaman a reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades.