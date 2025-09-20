Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Me desconcentró un poco lo de Gasly”

El argentino largará 16° en el GP de Azerbaiyán tras un error en clasificación. Reconoció que tenía ritmo para meterse en la Q2.

Deportes20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó en el puesto 16, y aseguró que la maniobra de su compañero Pierre Gasly lo desconcentró segundos antes del golpe.

“Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva 4 el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”, explicó el bonaerense.

Colapinto lamentó el desenlace porque venía marcando un buen tiempo: “Me da bronca porque teníamos ritmo para pasar a la Q2 seguro”. El circuito de Bakú le trae recuerdos positivos, ya que en 2024 logró allí su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar octavo.

La clasificación estuvo marcada por varios incidentes. Además del argentino, se accidentaron Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). El más beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), que se quedó con la pole y buscará recortar distancia en el campeonato frente a Piastri y Lando Norris (McLaren).

La carrera del GP de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del calendario, se disputará este domingo a las 8 de la mañana (hora argentina).

