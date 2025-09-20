Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Me desconcentró un poco lo de Gasly”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó en el puesto 16, y aseguró que la maniobra de su compañero Pierre Gasly lo desconcentró segundos antes del golpe.

“Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva 4 el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”, explicó el bonaerense.

Colapinto lamentó el desenlace porque venía marcando un buen tiempo: “Me da bronca porque teníamos ritmo para pasar a la Q2 seguro”. El circuito de Bakú le trae recuerdos positivos, ya que en 2024 logró allí su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar octavo.

La clasificación estuvo marcada por varios incidentes. Además del argentino, se accidentaron Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). El más beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), que se quedó con la pole y buscará recortar distancia en el campeonato frente a Piastri y Lando Norris (McLaren).

La carrera del GP de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del calendario, se disputará este domingo a las 8 de la mañana (hora argentina).