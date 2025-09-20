Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Me desconcentró un poco lo de Gasly”

Boca recibe a Central Córdoba con la mira en la cima
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.
El argentino largará 16° en el GP de Azerbaiyán tras un error en clasificación. Reconoció que tenía ritmo para meterse en la Q2.Deportes20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó en el puesto 16, y aseguró que la maniobra de su compañero Pierre Gasly lo desconcentró segundos antes del golpe.
“Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva 4 el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”, explicó el bonaerense.
Colapinto lamentó el desenlace porque venía marcando un buen tiempo: “Me da bronca porque teníamos ritmo para pasar a la Q2 seguro”. El circuito de Bakú le trae recuerdos positivos, ya que en 2024 logró allí su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar octavo.
La clasificación estuvo marcada por varios incidentes. Además del argentino, se accidentaron Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). El más beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), que se quedó con la pole y buscará recortar distancia en el campeonato frente a Piastri y Lando Norris (McLaren).
La carrera del GP de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del calendario, se disputará este domingo a las 8 de la mañana (hora argentina).
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El Presidente habló en Córdoba, responsabilizó a la oposición por la suba del riesgo país y pidió “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.