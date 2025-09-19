Hugo Sigman, el “rey del ganado” bajo la lupa del Gobierno

Kicillof reunió a más de 80 intendentes en Ensenada
El gobernador bonaerense encabezó una cumbre de Fuerza Patria con intendentes, legisladores y dirigentes para afinar la estrategia electoral rumbo a octubre.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.País19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional avanza en un frente que enfrenta fuerte resistencia: la desregulación de la importación de la vacuna contra la fiebre aftosa. El ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, instruyó al SENASA para habilitar el ingreso de dosis desde Brasil, lo que abriría la competencia en un mercado concentrado y estimado en 150 millones de dólares anuales.
La medida impacta directamente sobre Biogénesis Bagó, laboratorio líder en la producción de esta vacuna, donde tiene participación el empresario Hugo Sigman. El magnate farmacéutico buscó frenar la iniciativa mediante una presentación judicial, pero el juez Enrique Lavié Pico rechazó el amparo.
Sigman, que en los años noventa consolidó su fortuna con el grupo Insud y aprovechando mercados desregulados, hoy se posiciona como uno de los principales defensores de la industria nacional. Su historia empresarial se remonta a los años ‘70, cuando en España fundó Chemo con el apoyo de su suegro, Roberto Gold, referente de la industria farmacéutica local.
En Argentina, el gran salto de Sigman llegó con el brote de cólera de 1992 y la reaparición de la aftosa en 1994. De la mano de Biogénesis, logró colocar al país como proveedor regional y, años más tarde, cerró una alianza estratégica con la china Hile Biotechnology para abastecer al mercado asiático.
Sin embargo, la concentración de la producción en Biogénesis Bagó —que fabrica más de 80 millones de dosis anuales— motivó al Gobierno de Javier Milei a abrir la importación. Sturzenegger justificó la decisión al señalar que la situación actual es comparable a un monopolio, y advirtió que “los productores pagan más del doble de lo que deberían”.
La disputa expone dos modelos enfrentados: de un lado, el intento oficial de reducir precios a través de la competencia internacional; del otro, el de Sigman, que defiende a la industria local y su posición dominante en un mercado clave para la ganadería argentina.
El gobernador bonaerense encabezó una cumbre de Fuerza Patria con intendentes, legisladores y dirigentes para afinar la estrategia electoral rumbo a octubre.
El personal del hospital realiza una medida de fuerza hasta el viernes en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. Habrá un acto central a las 14:30 frente al Congreso.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
El Presidente participa este martes en la Conferencia de Acción Política Conservadora y se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Mañana hablará en el Congreso Nacional.
El economista cercano a Milei cuestionó las proyecciones oficiales y calificó de “increíble” la estimación de una inflación del 10,1% para 2026.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El gobernador bonaerense encabezó una cumbre de Fuerza Patria con intendentes, legisladores y dirigentes para afinar la estrategia electoral rumbo a octubre.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.