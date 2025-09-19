Hugo Sigman, el “rey del ganado” bajo la lupa del Gobierno

El Gobierno nacional avanza en un frente que enfrenta fuerte resistencia: la desregulación de la importación de la vacuna contra la fiebre aftosa. El ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, instruyó al SENASA para habilitar el ingreso de dosis desde Brasil, lo que abriría la competencia en un mercado concentrado y estimado en 150 millones de dólares anuales.

La medida impacta directamente sobre Biogénesis Bagó, laboratorio líder en la producción de esta vacuna, donde tiene participación el empresario Hugo Sigman. El magnate farmacéutico buscó frenar la iniciativa mediante una presentación judicial, pero el juez Enrique Lavié Pico rechazó el amparo.

Sigman, que en los años noventa consolidó su fortuna con el grupo Insud y aprovechando mercados desregulados, hoy se posiciona como uno de los principales defensores de la industria nacional. Su historia empresarial se remonta a los años ‘70, cuando en España fundó Chemo con el apoyo de su suegro, Roberto Gold, referente de la industria farmacéutica local.

En Argentina, el gran salto de Sigman llegó con el brote de cólera de 1992 y la reaparición de la aftosa en 1994. De la mano de Biogénesis, logró colocar al país como proveedor regional y, años más tarde, cerró una alianza estratégica con la china Hile Biotechnology para abastecer al mercado asiático.

Sin embargo, la concentración de la producción en Biogénesis Bagó —que fabrica más de 80 millones de dosis anuales— motivó al Gobierno de Javier Milei a abrir la importación. Sturzenegger justificó la decisión al señalar que la situación actual es comparable a un monopolio, y advirtió que “los productores pagan más del doble de lo que deberían”.

La disputa expone dos modelos enfrentados: de un lado, el intento oficial de reducir precios a través de la competencia internacional; del otro, el de Sigman, que defiende a la industria local y su posición dominante en un mercado clave para la ganadería argentina.