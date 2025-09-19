Milei: “El 26 de octubre la Argentina se pintará de violeta”

El presidente Javier Milei visitó Córdoba y, en un discurso ante la Bolsa de Comercio local, aseguró que en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre “la sociedad va a volver a reflexionar” y que La Libertad Avanza “va a pintar de violeta el país”.

En su exposición, el mandatario cuestionó a la oposición, a la que calificó como “el partido del Estado”, acusándola de “querer romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”. Milei remarcó que su espacio “no se va a rendir de ninguna manera” porque, dijo, “vinimos para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

El jefe de Estado también respaldó a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata a senadora, a quien describió como “una verdadera patriota”. Además, hizo referencia al expresidente Mauricio Macri, con quien su espacio busca un acercamiento político.

Durante su discurso, Milei anticipó una “pequeña pausa” en la economía debido a la “volatilidad generada por la oposición”, pero prometió que, si triunfa en los comicios, impulsará una reforma laboral, una reforma tributaria y un proceso de desregulación económica. En ese marco, recordó que “los procesos de cambio siempre generan resistencia” y apuntó contra el exgobernador cordobés Juan Schiaretti por sus críticas al modelo libertario.

El Presidente cerró su exposición convocando a “romper con el círculo de la demagogia” y afirmó que continuará con su plan de reformas. Por la tarde, tiene previsto encabezar un acto de campaña junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza.