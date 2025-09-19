Milei atribuyó el riesgo país al “pánico político”

El presidente Javier Milei vinculó este viernes la suba del riesgo país, que rozó los 1.500 puntos básicos, al “pánico político” generado por la oposición en el marco de la campaña electoral. Lo hizo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, tras una semana marcada por la caída de acciones y bonos argentinos.

Milei afirmó que existe una “descoordinación” entre la situación económica del país y la respuesta de los mercados, al tiempo que recordó que la Argentina se encuentra entre los cinco países del mundo con superávit fiscal. Según el mandatario, la volatilidad responde a los logros opositores en el Congreso con la aprobación de leyes que incrementan el gasto público.

“Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”, advirtió el jefe de Estado, al acusar a la dirigencia opositora de “empecinarse en destruir” lo alcanzado en su gestión. En tono crítico, recordó la caída de Fernando De la Rúa en 2001 y sugirió que podría haber maniobras similares para frenar reformas.

En un pasaje llamativo, Milei recurrió al recordado sketch del actor Alfredo Casero, conocido como “Quiero flan”, para graficar lo que calificó como demandas políticas irracionales en un contexto económico adverso.

El Presidente también respondió a los reclamos de autocrítica: “¿Qué quieren? ¿Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión y al descontrol cambiario? Esa receta fracasó durante cien años”, señaló.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Milei expresó confianza en que “la sociedad reflexionará” y anticipó que ese día “el país se pintará de violeta”. Además, reconoció que el crecimiento económico podría experimentar “una pequeña pausa” por la incertidumbre electoral, pero insistió: “Si seguimos este camino, la Argentina volverá a ser grande”.