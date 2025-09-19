Santa Fe invierte $10.800 millones en Caminos Productivos

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ejecuta el programa Caminos Productivos, una iniciativa que busca consolidar la red vial rural. La inversión supera los $10.800 millones y alcanza a más de 468 kilómetros de trazas en distintos puntos de la provincia.

El ministro Gustavo Puccini explicó que “en 2024 se destinaron más de 350 millones de dólares en infraestructura para el sector agropecuario y la educación rural”. Y subrayó: “Invertir en caminos rurales es invertir en trabajo, producción y en dar previsibilidad a quienes sostienen la economía de la provincia”.

Los resultados ya se reflejan: 14 distritos, entre ellos Colonia Bicha, Avellaneda, Villa Ocampo y Armstrong, concluyeron sus obras con una inversión de $3.044 millones. En otros once municipios, como Wheelwright, Ceres, Coronda, Villa Cañás y Progreso, los trabajos superan el 70 % de avance.

Uno de los proyectos emblemáticos es la Ruta Provincial 20, conocida como “Bi-Departamental”. Su mejora, a lo largo de 62 kilómetros, conecta cinco localidades y beneficia directamente al sector lácteo: 176 tambos que producen más de 461 millones de litros de leche cruda por año, con impacto en costos logísticos y competitividad.

El programa también asegura la conectividad de 35 escuelas rurales, que albergan a 1.288 alumnos y 367 docentes, y facilita el trabajo de más de 879 productores y 83 apicultores que operan con cerca de 9.000 colmenas. En total, más de 140.000 hectáreas agrícolas y ganaderas se ven favorecidas.

Creado por el Decreto Provincial 194/2025, Caminos Productivos se distingue por su gestión asociada, con la participación de gobiernos locales, productores e instituciones educativas, que garantizan el control de las obras y el mantenimiento futuro.