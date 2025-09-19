Santa Fe invierte $10.800 millones en Caminos Productivos

La Defensoría del Pueblo alerta por estafa digital con falso bono
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.
El programa provincial avanza con 468 kilómetros de trazas rurales y obras que benefician a productores, escuelas y comunidades de todo el territorio.Santa Fe19 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ejecuta el programa Caminos Productivos, una iniciativa que busca consolidar la red vial rural. La inversión supera los $10.800 millones y alcanza a más de 468 kilómetros de trazas en distintos puntos de la provincia.
El ministro Gustavo Puccini explicó que “en 2024 se destinaron más de 350 millones de dólares en infraestructura para el sector agropecuario y la educación rural”. Y subrayó: “Invertir en caminos rurales es invertir en trabajo, producción y en dar previsibilidad a quienes sostienen la economía de la provincia”.
Los resultados ya se reflejan: 14 distritos, entre ellos Colonia Bicha, Avellaneda, Villa Ocampo y Armstrong, concluyeron sus obras con una inversión de $3.044 millones. En otros once municipios, como Wheelwright, Ceres, Coronda, Villa Cañás y Progreso, los trabajos superan el 70 % de avance.
Uno de los proyectos emblemáticos es la Ruta Provincial 20, conocida como “Bi-Departamental”. Su mejora, a lo largo de 62 kilómetros, conecta cinco localidades y beneficia directamente al sector lácteo: 176 tambos que producen más de 461 millones de litros de leche cruda por año, con impacto en costos logísticos y competitividad.
El programa también asegura la conectividad de 35 escuelas rurales, que albergan a 1.288 alumnos y 367 docentes, y facilita el trabajo de más de 879 productores y 83 apicultores que operan con cerca de 9.000 colmenas. En total, más de 140.000 hectáreas agrícolas y ganaderas se ven favorecidas.
Creado por el Decreto Provincial 194/2025, Caminos Productivos se distingue por su gestión asociada, con la participación de gobiernos locales, productores e instituciones educativas, que garantizan el control de las obras y el mantenimiento futuro.
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.
El gobernador encabezó la apertura de ofertas para renovar el acceso al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. La inversión supera los 6.400 millones de pesos.
El proyecto de 43 kilómetros beneficiará a más de 250.000 personas en el área metropolitana de Santa Fe, además de pymes, comercios e instituciones.
El plan del gobernador Pullaro garantiza que ningún jubilado provincial destine más del 5 % de sus haberes a remedios. Ya alcanzó a 6.311 beneficiarios.
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.
La provincia aprobó una nueva Carta Magna tras más de seis décadas, con derechos de vanguardia y un rediseño institucional. Sin embargo, su aplicación dependerá de que la Legislatura sancione leyes reglamentarias en los próximos dos años.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
La intervención del Banco Central fue la mayor desde la salida del cepo. El dólar oficial cerró en $1495 y los paralelos superaron los $1500.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.