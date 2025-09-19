La Defensoría del Pueblo alerta por estafa digital con falso bono

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió sobre la circulación de un mensaje fraudulento que anuncia un inexistente “Bono Mujer de $240.000” a nombre del Gobierno Nacional.

Según el organismo, este tipo de comunicaciones forman parte de una modalidad de estafa digital conocida como phishing, que busca engañar a las personas para obtener información personal y financiera. El mensaje invita a registrarse en una página web con apariencia oficial, pero que utiliza un dominio “.org” en lugar de “.gob.ar”, lo que constituye una señal clara de falsedad.

Desde la Defensoría recordaron que no existe ningún programa oficial denominado Bono Mujer. Además, remarcaron que algunos antivirus bloquean el acceso a este tipo de sitios, aunque en celulares o computadoras sin protección actualizada la advertencia puede no aparecer.

El organismo recomendó verificar siempre que las páginas oficiales del Estado utilicen el dominio “.gob.ar”, comprobar la validez del certificado de seguridad, no brindar datos sensibles a través de enlaces sospechosos y desconfiar de promesas de beneficios extraordinarios.

En paralelo, la Defensoría informó que en las últimas semanas aumentaron las consultas por débitos no autorizados en cuentas y tarjetas. Ante estos casos, aconseja solicitar al banco el stop debit y registrar el reclamo formal. Si no se obtiene respuesta, los ciudadanos pueden acudir a la Defensoría para recibir asesoramiento.

Más información y canales de atención están disponibles en el sitio oficial: www.defensoriasantafe.gob.ar.