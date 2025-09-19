La Defensoría del Pueblo alerta por estafa digital con falso bono

Pullaro lanzó obras clave rumbo a los Juegos Suramericanos
El gobernador encabezó la apertura de ofertas para renovar el acceso al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. La inversión supera los 6.400 millones de pesos.
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.Santa Fe19 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió sobre la circulación de un mensaje fraudulento que anuncia un inexistente “Bono Mujer de $240.000” a nombre del Gobierno Nacional.
Según el organismo, este tipo de comunicaciones forman parte de una modalidad de estafa digital conocida como phishing, que busca engañar a las personas para obtener información personal y financiera. El mensaje invita a registrarse en una página web con apariencia oficial, pero que utiliza un dominio “.org” en lugar de “.gob.ar”, lo que constituye una señal clara de falsedad.
Desde la Defensoría recordaron que no existe ningún programa oficial denominado Bono Mujer. Además, remarcaron que algunos antivirus bloquean el acceso a este tipo de sitios, aunque en celulares o computadoras sin protección actualizada la advertencia puede no aparecer.
El organismo recomendó verificar siempre que las páginas oficiales del Estado utilicen el dominio “.gob.ar”, comprobar la validez del certificado de seguridad, no brindar datos sensibles a través de enlaces sospechosos y desconfiar de promesas de beneficios extraordinarios.
En paralelo, la Defensoría informó que en las últimas semanas aumentaron las consultas por débitos no autorizados en cuentas y tarjetas. Ante estos casos, aconseja solicitar al banco el stop debit y registrar el reclamo formal. Si no se obtiene respuesta, los ciudadanos pueden acudir a la Defensoría para recibir asesoramiento.
Más información y canales de atención están disponibles en el sitio oficial: www.defensoriasantafe.gob.ar.
El gobernador encabezó la apertura de ofertas para renovar el acceso al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. La inversión supera los 6.400 millones de pesos.
El proyecto de 43 kilómetros beneficiará a más de 250.000 personas en el área metropolitana de Santa Fe, además de pymes, comercios e instituciones.
El plan del gobernador Pullaro garantiza que ningún jubilado provincial destine más del 5 % de sus haberes a remedios. Ya alcanzó a 6.311 beneficiarios.
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.
La provincia aprobó una nueva Carta Magna tras más de seis décadas, con derechos de vanguardia y un rediseño institucional. Sin embargo, su aplicación dependerá de que la Legislatura sancione leyes reglamentarias en los próximos dos años.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.