Villa Cañás se prepara para la 33ª edición del Festival de la Peña Celeste y Blanca

La ciudad de Villa Cañás será nuevamente escenario de una de sus celebraciones culturales más emblemáticas: la Peña Celeste y Blanca, que en este 2025 vivirá su edición número 33. El festival tendrá lugar el viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 20:30 horas, en las instalaciones del club organizador.

Este año, el evento contará con delegaciones artísticas de distintas provincias, además de la participación de academias y grupos locales. Si bien estuvo en los planes traer al Ballet Nacional de Folklore, las dificultades de transporte impidieron concretar su llegada. De todos modos, la organización confirmó la presencia de importantes grupos de la región y una grilla cargada de talento.

La Peña, que este noviembre cumplirá 63 años de vida institucional, continúa siendo un espacio de encuentro para la danza y la música popular. Tras la pandemia, la academia local logró recomponerse y actualmente reúne cerca de 80 alumnos, un número significativo para la disciplina.

Además del espectáculo central, la organización adelantó que habrá actividades paralelas, como la peña nocturna del sábado, y que en los próximos días se confirmará la venta de entradas anticipadas.

Desde la comisión organizadora destacaron el apoyo del municipio y de toda la comunidad en la realización de un evento que mantiene viva la tradición y proyecta el folclore hacia nuevas generaciones.