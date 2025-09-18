Tepp: “El Congreso refleja el rechazo de la gente a Milei”

Con amplia concurrencia de vecinos, Fuerza Patria realizó este miércoles 17 de septiembre su tercera Asamblea Ciudadana en la ciudad de Las Parejas, departamento Belgrano. El encuentro se llevó a cabo en el Complejo Social SITRAM y contó con la participación de trabajadores, empresarios, instituciones sociales y referentes políticos de la región.

La concejala rosarina y candidata a diputada nacional, Caren Tepp, destacó el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales ocurrido ese mismo día. “Se acaba de poner un freno a la crueldad de Milei y fue gracias a una movilización histórica. Esto representa una enorme conquista de la salud y la educación pública, de sus trabajadores y de todas las personas que no se resignan al abandono”, afirmó.

Tepp subrayó que la decisión legislativa fue posible por “la fuerza de la sociedad movilizada” y aseguró que defender la salud y la educación públicas “es defender la vida, la dignidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos”.

En la jornada también tomó la palabra el dirigente Agustín Rossi, quien advirtió: “Desde que inició el gobierno de Milei se cerraron en la provincia de Santa Fe 1800 empresas y se perdieron 14.500 puestos de trabajo, principalmente en la industria. Es imposible pensar a la Argentina sin desarrollo industrial”.

Rossi agregó que es necesario “una industria fuerte que genere empleo de calidad y permita construir igualdad social y crecimiento económico”.

El encuentro reunió a dirigentes como Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez, Pablo Corsalini, Silvana Teisa y el diputado nacional Diego Giuliano, además de intendentes de la región. Como parte de la agenda en el departamento Belgrano, la comitiva visitó la fábrica Crucianelli en Armstrong, la empresa Prava Pulverizadores, el establecimiento La Pradera en Las Rosas y el club Unión de Tortugas.

Tepp anunció que el ciclo de asambleas continuará en distintos puntos de la provincia: “Renovar la política es llevar adelante estos espacios de encuentro, escuchar a la gente y construir con la comunidad las soluciones que se necesitan”. El próximo encuentro será este viernes 19 de septiembre en El Trébol, con cierre en la sede de la UOM.