Justicia investiga sobreprecios en contratos con Suizo Argentina

La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.Política 18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a mostrar sus primeras conclusiones. Según fuentes del caso, se hallaron “indicios de sobreprecios y direccionamiento” en contratos firmados con la droguería Suizo Argentina.
El expediente está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y se centra en los vínculos entre el organismo estatal y la empresa propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. El periodista Bruno Yacono confirmó que, tras levantarse el secreto de sumario, los investigadores analizan documentación que mostraría compras por encima del valor de mercado.
La causa también involucra al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien declaró un patrimonio de 25 mil dólares, pero en su domicilio se encontraron 80 mil dólares y 2.000 euros en efectivo. Los investigadores no descartan que se convierta en imputado colaborador, lo que podría revelar detalles sobre un eventual esquema de retornos y posibles conexiones políticas.
Entre las medidas pendientes, la Justicia busca acceder al contenido de los celulares de los Kovalivker, considerados piezas clave para esclarecer los contratos. También se analiza la información digital de Suizo Argentina y registros de ingresos a barrios privados donde residían exfuncionarios de la ANDIS.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y una auditoría interna del Gobierno avanzan en el examen de los contratos. Mientras tanto, desde la empresa farmacéutica insisten en la legalidad de todas sus operaciones.
