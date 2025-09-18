El Senado rechazó el veto de Milei a los fondos ATN

Tepp: “El Congreso refleja el rechazo de la gente a Milei”
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria participó en la Asamblea Ciudadana en Las Parejas y valoró el freno legislativo a los vetos presidenciales.
Con 59 votos a favor y solo 9 en contra, la Cámara alta dejó sin efecto el veto presidencial al proyecto de distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional. La discusión ahora pasa a Diputados.Política 18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial al proyecto que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por gobernadores. La votación concluyó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, representando un nuevo revés para el presidente Javier Milei en el Congreso.
La mayoría estuvo conformada por el interbloque peronista, senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), del PRO y representantes provinciales. En respaldo al veto se alinearon los legisladores libertarios y los senadores del PRO Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.
La sesión, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, inició con cuestiones de privilegio antes del debate central. Durante la discusión, el radical Maximiliano Abad sostuvo que el veto reflejaba una “mirada centralista” del Gobierno, mientras que el peronista Daniel Bensusán acusó al Presidente de “mentir” al sugerir que los ATN podrían usarse para gastos corrientes.
Por su parte, Martín Lousteau, titular de la UCR, criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por “tuitear” en lugar de presentarse en el Congreso a defender el Presupuesto 2026. En tanto, Beatriz Ávila cuestionó la falta de diálogo interno en el oficialismo y la distancia entre Milei y su vicepresidenta.
Desde la bancada libertaria, Ezequiel Atauche defendió el veto presidencial y acusó a la oposición de oportunismo político: “Es una herramienta que usaron todos los presidentes y ahora se empieza a romper”.
El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará negociar con los gobernadores, en un escenario menos adverso que en el Senado pero igualmente complejo.
