Cristina Kirchner deberá afrontar un pago solidario de $684.990 millones

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, de manera solidaria junto a los demás condenados en la causa Vialidad, el pago de 684.990.350.139,86 pesos.

El fallo establece que el monto corresponde al decomiso y a la pena accesoria aplicada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas.

En su escrito, el fiscal general Mario Villar señaló que la medida “se trata de una pena accesoria vinculada al fraude a la administración pública”, y que el decomiso es una herramienta legal para reparar el daño ocasionado al Estado.

Con esta decisión, Casación ratifica lo dispuesto en instancias anteriores y avanza en uno de los capítulos judiciales más relevantes vinculados a la gestión de obras públicas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.