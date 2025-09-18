Cristina Kirchner deberá afrontar un pago solidario de $684.990 millones

Adorni criticó al Congreso por rechazar vetos presidenciales
El vocero presidencial calificó de “horror” la decisión de Diputados y advirtió que sostener el financiamiento universitario implicaría fuertes recortes en otras áreas del Estado.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sanción económica contra la expresidenta y otros condenados en la causa Vialidad. El monto corresponde a decomiso y pena accesoria por administración fraudulenta.Política 18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, de manera solidaria junto a los demás condenados en la causa Vialidad, el pago de 684.990.350.139,86 pesos.
El fallo establece que el monto corresponde al decomiso y a la pena accesoria aplicada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas.
En su escrito, el fiscal general Mario Villar señaló que la medida “se trata de una pena accesoria vinculada al fraude a la administración pública”, y que el decomiso es una herramienta legal para reparar el daño ocasionado al Estado.
Con esta decisión, Casación ratifica lo dispuesto en instancias anteriores y avanza en uno de los capítulos judiciales más relevantes vinculados a la gestión de obras públicas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
El Presidente convocó a referentes nacionales de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia electoral y evitar errores tras la derrota bonaerense. Córdoba y Santa Fe aparecen como distritos clave.
El Presidente cuestionó a diputados del PRO y a la oposición luego de que Diputados rechazara sus vetos a las leyes de universidades y del Hospital Garrahan.
Tras la derrota electoral, el Presidente convocó a 48 postulantes y jefes de campaña de La Libertad Avanza para reformular la estrategia rumbo a octubre.
El ministro de Economía y el vicerrector de la UBA protagonizaron un tenso intercambio por los salarios en la previa a la movilización por educación y salud.
Con amplio respaldo opositor, la Cámara baja revirtió los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Garrahan y de Financiamiento Universitario. El Senado tendrá la última palabra.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.