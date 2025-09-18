Pullaro lanzó obras clave rumbo a los Juegos Suramericanos

En la ciudad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia participaron de la apertura de sobres con las ofertas para la intervención integral del bulevar Raúl Tacca, acceso y entorno del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). La obra se enmarca en la preparación para los XIII Juegos Suramericanos 2026.



Con un presupuesto oficial de 6.474 millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días, se presentaron ocho oferentes, entre ellos Mundo Construcciones, Boscarino Construcciones, Coemyc y Edeca.



Pullaro destacó que la provincia “es la única que invierte en obra pública porque logramos ordenar las cuentas, cuidar el peso y poner la plata donde corresponde”. También subrayó que los Juegos Suramericanos consolidarán a Santa Fe como “capital del deporte argentino” y que las obras dejarán un legado más allá del evento deportivo.

Scaglia, por su parte, afirmó que la provincia “pone todo para ganar” y resaltó la importancia de sumar a Rosario y Rafaela como sedes.



El proyecto contempla la remodelación vial de 1.000 metros de calle Raúl Tacca, la construcción de tres rotondas, ocho pasos peatonales y mejoras en el sistema hídrico. Además, prevé la creación de nuevos estacionamientos, bicisendas, espacios verdes, veredas y un moderno sistema de iluminación.

El senador Paco Garibaldi remarcó que la obra consolidará un “polo deportivo muy importante”, mientras que el intendente Juan Pablo Poletti valoró la decisión de continuar con proyectos iniciados en gestiones anteriores y afirmó que la inversión beneficiará a toda la comunidad santafesina.

Del acto participaron también ministros, legisladores, concejales y autoridades vinculadas al deporte y la educación física.