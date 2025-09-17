Venado Tuerto: detuvieron a un hombre con tres machetes

En la tarde del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles 25 de Mayo y Belgrano, tras recibir un aviso del sistema de Monitoreo Municipal.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que generaba disturbios. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó alejarse a pie, pero fue rápidamente interceptado. Tras ser identificado, los uniformados inspeccionaron la mochila que llevaba consigo y encontraron en su interior tres machetes con mango de plástico.

De inmediato se procedió al secuestro de las armas y al traslado del individuo a sede policial. Allí se dio intervención a la fiscal en turno, quien ordenó la notificación correspondiente por portación de arma blanca.