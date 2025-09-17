Venado Tuerto: detuvieron a un hombre con tres machetes

Persecución en Venado Tuerto terminó con un detenido
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.Policiales 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la tarde del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles 25 de Mayo y Belgrano, tras recibir un aviso del sistema de Monitoreo Municipal.
Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que generaba disturbios. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó alejarse a pie, pero fue rápidamente interceptado. Tras ser identificado, los uniformados inspeccionaron la mochila que llevaba consigo y encontraron en su interior tres machetes con mango de plástico.
De inmediato se procedió al secuestro de las armas y al traslado del individuo a sede policial. Allí se dio intervención a la fiscal en turno, quien ordenó la notificación correspondiente por portación de arma blanca.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El imputado tiene 27 años y fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de su entorno familiar.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
Un hombre fue acusado en el marco de la investigación que comenzó en 2024 tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Recuperó la libertad bajo fianza.
El allanamiento se realizó en calle Pardal al 500. Secuestraron celulares y el detenido, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.