Venado Tuerto: detuvieron a un hombre con tres machetes

El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.

Policiales 17 de septiembre de 2025
En la tarde del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles 25 de Mayo y Belgrano, tras recibir un aviso del sistema de Monitoreo Municipal.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que generaba disturbios. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó alejarse a pie, pero fue rápidamente interceptado. Tras ser identificado, los uniformados inspeccionaron la mochila que llevaba consigo y encontraron en su interior tres machetes con mango de plástico.

De inmediato se procedió al secuestro de las armas y al traslado del individuo a sede policial. Allí se dio intervención a la fiscal en turno, quien ordenó la notificación correspondiente por portación de arma blanca.

