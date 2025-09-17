Persecución en Venado Tuerto terminó con un detenido

En la madrugada de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto llevó adelante una persecución que culminó con la detención de un joven de 23 años.

El hecho comenzó en inmediaciones de calles Santa Fe y Rivadavia, cuando dos motociclistas que circulaban en una moto de 110 cc aceleraron la marcha al advertir la presencia policial. La maniobra motivó un seguimiento controlado con balizas y sirenas.

Durante la persecución, uno de los acompañantes descendió y logró escapar a pie, mientras que el conductor perdió el control del rodado. Tras un breve forcejeo, los agentes lograron reducirlo y colocarle las esposas reglamentarias.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscal en turno. Desde el Ministerio Público de la Acusación dispusieron la formación de causa por resistencia a la autoridad y el secuestro de la motocicleta involucrada.