Persecución en Venado Tuerto terminó con un detenido

Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.

Policiales 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
549758073_18060673814377787_6410739599818266627_n.webp?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=107&ccb=1-7&

En la madrugada de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto llevó adelante una persecución que culminó con la detención de un joven de 23 años.

El hecho comenzó en inmediaciones de calles Santa Fe y Rivadavia, cuando dos motociclistas que circulaban en una moto de 110 cc aceleraron la marcha al advertir la presencia policial. La maniobra motivó un seguimiento controlado con balizas y sirenas.

Durante la persecución, uno de los acompañantes descendió y logró escapar a pie, mientras que el conductor perdió el control del rodado. Tras un breve forcejeo, los agentes lograron reducirlo y colocarle las esposas reglamentarias.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscal en turno. Desde el Ministerio Público de la Acusación dispusieron la formación de causa por resistencia a la autoridad y el secuestro de la motocicleta involucrada.

Te puede interesar
novelino_condenas

Histórica condena a la banda narco de Novelino

SOFIA ZANOTTI
Policiales 16 de septiembre de 2025

El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.

Lo más visto
Boletín de noticias