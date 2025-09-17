Racing venció a Vélez y sacó ventaja en la Libertadores

Racing Club se impuso por 1 a 0 frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El único tanto lo marcó Adrián “Maravilla” Martínez a los siete minutos del segundo tiempo, tras un centro desde la derecha de Facundo Mura que el delantero conectó de primera.

El encuentro tuvo un quiebre en la primera mitad, cuando el defensor velezano Lisandro Magallán fue expulsado por doble amarilla a los 43 minutos, dejando a su equipo con un hombre menos.

Vélez tuvo ocasiones claras a través de Michael Santos en el primer tiempo y un remate final de Matías Pellegrini en el descuento, pero el arquero académico Facundo Cambeses respondió con seguridad. Incluso un gol de Aaron Quirós fue anulado en el complemento porque la pelota había salido en la jugada previa.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas viajará al “Cilindro” de Avellaneda con una ventaja mínima. La revancha se disputará el próximo martes 23 de septiembre a las 19:00 horas.