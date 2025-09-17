Racing venció a Vélez y sacó ventaja en la Libertadores

Messi marcó en el triunfo de Inter Miami ante Seattle
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
Racing Club se impuso por 1 a 0 frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El único tanto lo marcó Adrián “Maravilla” Martínez a los siete minutos del segundo tiempo, tras un centro desde la derecha de Facundo Mura que el delantero conectó de primera.
El encuentro tuvo un quiebre en la primera mitad, cuando el defensor velezano Lisandro Magallán fue expulsado por doble amarilla a los 43 minutos, dejando a su equipo con un hombre menos.
Vélez tuvo ocasiones claras a través de Michael Santos en el primer tiempo y un remate final de Matías Pellegrini en el descuento, pero el arquero académico Facundo Cambeses respondió con seguridad. Incluso un gol de Aaron Quirós fue anulado en el complemento porque la pelota había salido en la jugada previa.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas viajará al “Cilindro” de Avellaneda con una ventaja mínima. La revancha se disputará el próximo martes 23 de septiembre a las 19:00 horas.
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.
El seleccionado de Marcelo Méndez superó 3-1 a Corea del Sur en Filipinas y lidera el Grupo C. El jueves definirá su pase frente a Francia.
El estadounidense venció al mexicano por decisión unánime y se convirtió en el primer boxeador en lograr ser campeón indiscutido en tres divisiones.
La Justicia levantó la suspensión del Libertadores de América-Ricardo Bochini y el Rojo podrá recibir a Banfield con público. Sin embargo, el organismo provincial inhabilitó dos sectores y redujo el aforo en 13 mil lugares.
Un periodista de L’Équipe reveló que Lionel Messi pidió a los reporteros ingresar con medias a su casa en París, durante la emblemática producción con sus siete Balones de Oro en 2021.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
