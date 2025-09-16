Adorni: “El 85% del presupuesto será para capital humano”

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este martes que el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei al Congreso destina “el 85% de lo recaudado por el Estado Argentino al capital humano”, concepto que engloba a la educación, la salud y los jubilados.

Durante su habitual conferencia de prensa, Adorni precisó que las universidades nacionales recibirán partidas por 4,8 billones de pesos, aunque recordó que la entrada en vigencia del presupuesto dependerá de la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento.

El funcionario detalló que el proyecto contempla un aumento del 8% en educación, 17% en salud, 5% en jubilaciones y un 5% adicional por persona para pensionados con discapacidad. Todos los incrementos, remarcó, se calculan en términos reales, es decir, sobre el índice de inflación.

Finalmente, Adorni sostuvo que con este esquema de asignación de recursos “el Gobierno Nacional asegura el equilibrio fiscal, que es la garantía de que no haya inflación en la República Argentina”.