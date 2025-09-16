Cristina Kirchner cruzó a Milei tras su cadena nacional

Adorni: “El 85% del presupuesto será para capital humano”
El vocero presidencial aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 prioriza educación, salud y jubilaciones, con aumentos en cada área.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.
Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra Javier Milei luego de la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. En un extenso posteo en redes sociales, la expresidenta ironizó sobre la frase “lo peor ya pasó” y advirtió que se trata de una repetición de errores del pasado.
“Ay Milei… ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!”, escribió al inicio de su mensaje, recordando que Mauricio Macri había usado esas mismas palabras en 2018, poco antes de acudir al Fondo Monetario Internacional.
Kirchner también apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien describió como “el mismo que manejaba las finanzas en el gobierno de Macri”. Según la exmandataria, el actual plan económico “se sostiene en endeudamiento en dólares y emisión monetaria futura”, lo que calificó como “una bomba de tiempo”.
En otro tramo, aseguró que la “motosierra” prometida por Milei recayó sobre los trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables, mientras que “los beneficios quedaron en manos del círculo cercano del poder”.
Finalmente, le recomendó al Presidente abandonar los “dogmas y prejuicios” de la Escuela Austríaca y adoptar una política económica “realista, que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.
