Bullrich se desmarca de Milei tras su cadena nacional

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia del presidente Javier Milei luego de la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026 y aseguró que “lo peor ya pasó”.

En una entrevista con la señal TN, Bullrich fue consultada sobre esa frase, recordando que en 2018 Mauricio Macri utilizó la misma expresión antes de una crisis económica. “Bien, pero en marzo nosotros estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política. Nosotros sabemos que, si acá tenemos ayuda y tranquilidad política, pasamos la peor parte de lo que es un proceso de estabilización”, respondió.

El gesto busca diferenciarse del mandatario y evitar la asociación con un antecedente negativo en la memoria reciente. Para la ministra, la situación actual es más compleja que la de 2018, debido al nivel de conflictividad política.

Al mismo tiempo, destacó que Milei “escuchó un mensaje” de la sociedad tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y valoró que pasara de un “lenguaje teórico a uno concreto”. Según Bullrich, el reconocimiento presidencial hacia las dificultades sociales transmite cercanía: “Que el Presidente les diga ‘yo sé lo que les está pasando’ es muy importante”.

La funcionaria comparó el proceso económico con una “operación traumática” que genera dolor, aunque subrayó que los logros fiscales alcanzados permiten pensar en una salida. Sin embargo, advirtió que “las negras también juegan” y que la oposición generó “ruido político” que afectó la estabilidad.

En su análisis final, Bullrich sostuvo que Milei “puso los puntos sobre las íes” y trazó un rumbo claro para atravesar el proceso de estabilización.