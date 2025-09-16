Milei en Paraguay: homenaje a Charlie Kirk y elogios a Peña

Milei llegó a Paraguay para la CPAC y reunión con Peña
El Presidente participa este martes en la Conferencia de Acción Política Conservadora y se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Mañana hablará en el Congreso Nacional.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.País16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei participó esta mañana en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se desarrolla en Asunción, Paraguay. Desde el Hotel Sheraton, abrió su discurso con un homenaje a Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento conservador.
“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario, quien llamó a no claudicar en la defensa de sus convicciones. “Su muerte no debe paralizarnos. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, agregó.
En su mensaje, Milei elogió la gestión del presidente paraguayo, Santiago Peña, con quien mantendrá una reunión bilateral. Consideró que Paraguay “es un ejemplo en materia económica” y valoró la estabilidad lograda gracias a políticas de apertura y baja presión fiscal.
“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, señaló, en contraste con la situación de Argentina. “En los últimos 20 años, hemos hecho todo de manera opuesta: montamos un Estado elefantiásico, con un gasto público enorme y una deuda que terminamos defaulteando”, sostuvo.
La jornada de Milei en Asunción continuará con un encuentro privado y un almuerzo con Peña, en el marco de la sintonía ideológica entre ambos mandatarios.
El Presidente participa este martes en la Conferencia de Acción Política Conservadora y se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña. Mañana hablará en el Congreso Nacional.
El economista cercano a Milei cuestionó las proyecciones oficiales y calificó de “increíble” la estimación de una inflación del 10,1% para 2026.
El laboratorio británico, demandado en Argentina por su vacuna, fue multado en 2016 con US$5,5 millones por sobornar médicos en China y Rusia, pese a declarar una política de “cero tolerancia” a la corrupción.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Presidente bloqueó la norma que fijaba un esquema automático de distribución de fondos a las provincias. El Senado deberá decidir ahora si insiste con la medida.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.