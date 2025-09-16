Milei en Paraguay: homenaje a Charlie Kirk y elogios a Peña

En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.

SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei participó esta mañana en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se desarrolla en Asunción, Paraguay. Desde el Hotel Sheraton, abrió su discurso con un homenaje a Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento conservador.

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario, quien llamó a no claudicar en la defensa de sus convicciones. “Su muerte no debe paralizarnos. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, agregó.

En su mensaje, Milei elogió la gestión del presidente paraguayo, Santiago Peña, con quien mantendrá una reunión bilateral. Consideró que Paraguay “es un ejemplo en materia económica” y valoró la estabilidad lograda gracias a políticas de apertura y baja presión fiscal.

“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, señaló, en contraste con la situación de Argentina. “En los últimos 20 años, hemos hecho todo de manera opuesta: montamos un Estado elefantiásico, con un gasto público enorme y una deuda que terminamos defaulteando”, sostuvo.

La jornada de Milei en Asunción continuará con un encuentro privado y un almuerzo con Peña, en el marco de la sintonía ideológica entre ambos mandatarios.

