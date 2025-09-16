De Pablo se burla de la meta inflacionaria del Presupuesto

El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026 y las primeras reacciones no tardaron en llegar. Entre ellas, la del economista Juan Carlos de Pablo, histórico consultor y amigo personal del presidente Javier Milei, quien ironizó sobre las metas planteadas.

“Que el PBI crezca 5% es discutible, pero cuando vi que la inflación proyectada era 10,1% me maté de risa. ¿Por qué no pusieron 9,9? Esa precisión es fantástica”, señaló en una entrevista.

De Pablo remarcó que el Presupuesto debe leerse como un documento técnico que autoriza gastos y prevé ingresos, pero que su impacto real se define en la negociación política en el Congreso. “Si subís una partida, otra baja. Busquen en las planillas quién pierde”, advirtió, al referirse a la puja de recursos entre Nación, provincias y municipios.

El economista sostuvo además que aprobar el Presupuesto puede terminar beneficiando más a la oposición que al oficialismo, ya que sin esta herramienta el Gobierno tiene mayor discrecionalidad para administrar los fondos públicos.

En su análisis, también cuestionó las inconsistencias en el gasto y pidió revisar moratorias jubilatorias y pensiones por discapacidad que presenten irregularidades. “Terminemos con las jodas y usemos esos recursos para los casos reales”, reclamó, aunque reconoció que los intentos de auditoría suelen enfrentarse con trabas judiciales y burocráticas.

Por último, criticó la idea de separar la macroeconomía de la microeconomía: “La macro y la micro son la misma cosa. Los argentinos pelean todos los días para encontrarle la vuelta, y yo me saco el sombrero con ellos”.