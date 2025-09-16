Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche, en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado al Congreso. El mensaje fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el diputado José Luis Espert.

En su discurso, Milei aseguró que se trata del “primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, con el objetivo de recomponer la relación entre el Estado nacional y las provincias.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el mandatario, quien agradeció el apoyo de la sociedad en el primer tramo de gestión y sostuvo que “lo peor ya pasó”.

El Presidente remarcó que “el equilibrio fiscal es la piedra angular del plan de gobierno” y enumeró como logros la baja sostenida de la inflación, la reducción de la pobreza, la disminución de impuestos y la inminente salida del cepo cambiario.

Entre los números centrales, anunció un aumento del 5% real para jubilaciones, 17% para salud, 8% en educación, 5% en pensiones por discapacidad y una partida adicional de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales. “La prioridad de este gobierno es el capital humano”, subrayó.

En otro pasaje, Milei se dirigió al sector privado y destacó que, gracias al superávit primario, “el sector público podrá financiar al sector privado en el desarrollo de obras de infraestructura y logística”. También adelantó un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias y defendió la “presunción de inocencia fiscal”.

“Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho”, concluyó.