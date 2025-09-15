Críticas internacionales a Karina Milei por escándalos y derrota electoral

Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.Política 15 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El nombre de Karina Milei volvió a estar en el centro de la escena política, esta vez por las críticas publicadas en dos de los diarios económicos más influyentes del mundo. Tanto The Wall Street Journal (EE.UU.) como el Financial Times (Reino Unido) apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia, en medio de denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.
El periódico estadounidense sostuvo que la hermana del Presidente, a quien definió como “copresidenta” y “más poderosa que cualquier ministro”, representa un riesgo para los planes económicos del Gobierno. En una columna, remarcó que las acusaciones de sobornos provenientes de empresas farmacéuticas “dañan la reputación” de Javier Milei y son señaladas como uno de los factores detrás del revés electoral bonaerense.
El artículo también subrayó la influencia de Karina Milei en las decisiones políticas y electorales del oficialismo, y recordó que su figura “impopular entre el público” podría impactar negativamente en los comicios nacionales del próximo 26 de octubre.
Por su parte, el Financial Times advirtió que el Ejecutivo atraviesa “la mayor crisis de su mandato” luego de un primer año de caída inflacionaria y respaldo popular. Según el medio británico, las denuncias contra la secretaria general y los tropiezos electorales ponen en riesgo la estabilidad económica: “Inversores y analistas advirtieron que, de no revertirse rápidamente, podría derivar en una corrida contra el peso y en un mal desempeño en las elecciones intermedias”.
Ambos medios internacionales coincidieron en que la figura de Karina Milei será clave en la campaña y en la capacidad del Gobierno para sostener sus planes económicos y políticos de cara a octubre.
