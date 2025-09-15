Escándalo en la Aduana complica a Karina Milei

El gobierno nacional atraviesa horas de inquietud ante el posible impacto de un escándalo en la Aduana que podría salpicar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La polémica gira en torno a la distribución de rezagos aduaneros —mercadería incautada— que, en lugar de destinarse a emergencias sociales, habría terminado en manos de fundaciones y dirigentes cercanos a La Libertad Avanza.

El encargado de gestionar estos bienes es Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y mencionado en otras causas por supuestas irregularidades. Según reveló eldiario.ar, entre los beneficiarios aparece el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien recibió doce donaciones para su municipio. También el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, vinculado a Patricia Bullrich, que accedió a más de 3.400 artículos de primera necesidad.

El caso más sensible se registra en Corrientes. La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega —creada en 2023 y encabezada por familiares del ex candidato libertario Lisandro Almirón— recibió repuestos aeronáuticos, ropa, calzado, aires acondicionados y más de 21.000 artículos electrónicos. La organización no tiene fines sociales, sino que se dedica a actividades políticas y talleres, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de estas transferencias.

En la propia LLA temen que el caso derive en investigaciones judiciales y que el escándalo complique directamente a Karina Milei, quien por ley es la responsable de autorizar el destino de los rezagos aduaneros.