Escándalo en la Aduana complica a Karina Milei

Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
El reparto discrecional de mercadería incautada por parte de la Secretaría General derivó en cuestionamientos judiciales y políticos.Política 15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobierno nacional atraviesa horas de inquietud ante el posible impacto de un escándalo en la Aduana que podría salpicar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La polémica gira en torno a la distribución de rezagos aduaneros —mercadería incautada— que, en lugar de destinarse a emergencias sociales, habría terminado en manos de fundaciones y dirigentes cercanos a La Libertad Avanza.
El encargado de gestionar estos bienes es Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y mencionado en otras causas por supuestas irregularidades. Según reveló eldiario.ar, entre los beneficiarios aparece el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien recibió doce donaciones para su municipio. También el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, vinculado a Patricia Bullrich, que accedió a más de 3.400 artículos de primera necesidad.
El caso más sensible se registra en Corrientes. La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega —creada en 2023 y encabezada por familiares del ex candidato libertario Lisandro Almirón— recibió repuestos aeronáuticos, ropa, calzado, aires acondicionados y más de 21.000 artículos electrónicos. La organización no tiene fines sociales, sino que se dedica a actividades políticas y talleres, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de estas transferencias.
En la propia LLA temen que el caso derive en investigaciones judiciales y que el escándalo complique directamente a Karina Milei, quien por ley es la responsable de autorizar el destino de los rezagos aduaneros.
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
El Presidente citó a sus funcionarios más cercanos en Casa Rosada y esta tarde grabará el mensaje que se emitirá en horario central para presentar el Presupuesto 2026.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
El presidente concentrará una cargada agenda en Casa Rosada antes de viajar a Paraguay: encuentro con su mesa política, la asunción de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior y un mensaje en cadena nacional.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
La vicepresidenta argentina se expresó en redes sociales luego de conocerse la sentencia contra el exmandatario brasileño y el martes quedará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.