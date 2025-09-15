Milei reunió a su mesa chica y prepara la Cadena Nacional

Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
El Presidente citó a sus funcionarios más cercanos en Casa Rosada y esta tarde grabará el mensaje que se emitirá en horario central para presentar el Presupuesto 2026.Política 15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la mañana una reunión con su mesa política más cercana en la Casa Rosada, a poco más de seis semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El mandatario llegó a Balcarce 50 a las 8.50 y, desde las 9.30, comenzó a recibir en su despacho a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estaba previsto que se sumara al encuentro en el transcurso de la mañana.
En paralelo, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, inició su jornada en la planta baja del Palacio de Gobierno. El funcionario jurará formalmente a las 11.30 en el Salón Norte, tras la creación de la nueva cartera a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 y su designación mediante el decreto 672/2025.
La agenda presidencial continuará a las 18, cuando Milei grabe la Cadena Nacional que se emitirá a las 21. Allí, según trascendió, detallará los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de transmitir certidumbre sobre el rumbo económico y reafirmar la política de ajuste y control del gasto público.
El “súper lunes” del Gobierno se completará con la reunión de la mesa bonaerense, espacio clave tras la derrota electoral en esa provincia.
