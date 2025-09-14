Cierre de la Colonia de Invierno para adultos mayores en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás, en conjunto con PAMI, llevó adelante el cierre de la Colonia de Invierno para adultos mayores, un espacio que se consolidó como una propuesta de encuentro, recreación y bienestar para los vecinos de la ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente Tito Gizzi, el director de Deportes, Leonardo Moyano, y el secretario de Economía, Oscar Daniel Caffa, quienes acompañaron a los participantes en esta jornada de cierre.

Durante el programa, los adultos mayores disfrutaron de actividades como clases de natación, aquagym, juegos y propuestas recreativas, todas orientadas a promover la salud física, el entretenimiento y la socialización.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas iniciativas, que refuerzan el acompañamiento y cuidado de los adultos mayores. Además, agradecieron a todos los participantes que se sumaron a la experiencia y a Sportsman, institución que cedió sus instalaciones para el desarrollo de las actividades.

Este cierre no solo marcó el fin de la colonia, sino también el compromiso de seguir generando espacios que fortalezcan los lazos comunitarios y brinden nuevas oportunidades de integración.