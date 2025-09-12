Cristina Kirchner analizó con Fuerza Patria el veto universitario

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes en su despacho de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, a los principales candidatos de Fuerza Patria. El encuentro tuvo como eje central el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la búsqueda de una estrategia legislativa para revertir esa medida.

“Itai Hagman, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, informó en la red X que la reunión sirvió para ‘analizar el impacto del veto y conversar sobre la estrategia legislativa para rechazarlo en el Congreso’”.

El dirigente de Patria Grande aseguró que “defender la educación pública es un compromiso de quienes integramos Fuerza Patria” y agregó: “El 26 de octubre queremos sumar bancas en el Congreso para frenar el ajuste”.

También participaron del encuentro los candidatos a senadores nacionales Mariano Recalde y Ana Arias, junto con la legisladora porteña Lucía Cámpora, integrante de la lista del espacio. La reunión se desarrolló en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales.