Allanan a Spagnuolo y hallan 80 mil dólares

La investigación por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos episodios que comprometen a exfuncionarios y empresarios.

El fiscal federal Franco Picardi dispuso allanamientos simultáneos en domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina— y del exdirector de la Agencia, Diego Spagnuolo. En el marco de esos procedimientos se detectó una caja de seguridad en el Banco BBVA con 80 mil dólares en efectivo, que la fiscalía considera clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos.

Los operativos también alcanzaron al exfuncionario Daniel Garbellini y apuntaron a obtener registros de ingresos, egresos y documentación vinculada con compras de medicamentos. Se secuestraron correos electrónicos y expedientes comerciales.

En paralelo, la defensa de Spagnuolo sufrió un revés con la renuncia de sus abogados, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la causa aduciendo “motivos personales”.

La investigación mantiene bajo la lupa a Spagnuolo, los hermanos Kovalivker, el exfuncionario Garbellini y dirigentes del oficialismo como Javier Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, imputados por presunta administración fraudulenta, sobornos y violaciones a la Ley de Ética Pública.

El juez Sebastián Casanello, por su parte, denunció al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio. Además, declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones en las que se habrían mencionado pagos indebidos.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, la continuidad de la pesquisa dependerá del análisis de la documentación bancaria y fiscal pendiente, en una de las investigaciones más sensibles para el gobierno nacional en materia de corrupción.