Allanan a Spagnuolo y hallan 80 mil dólares

Karina Milei lanzó la campaña en Tucumán junto a los Menem
La secretaria general activó la campaña antes de tiempo y mostró su alineamiento con Martín Menem. El sector de Santiago Caputo, molesto por su exclusión, se repliega y analiza cómo seguir.
El fiscal Picardi ordenó nuevos procedimientos en la causa por presuntas coimas en la provisión de medicamentos. Los abogados de Diego Spagnuolo renunciaron a su defensa.Política 12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La investigación por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos episodios que comprometen a exfuncionarios y empresarios.
El fiscal federal Franco Picardi dispuso allanamientos simultáneos en domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina— y del exdirector de la Agencia, Diego Spagnuolo. En el marco de esos procedimientos se detectó una caja de seguridad en el Banco BBVA con 80 mil dólares en efectivo, que la fiscalía considera clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos.
Los operativos también alcanzaron al exfuncionario Daniel Garbellini y apuntaron a obtener registros de ingresos, egresos y documentación vinculada con compras de medicamentos. Se secuestraron correos electrónicos y expedientes comerciales.
En paralelo, la defensa de Spagnuolo sufrió un revés con la renuncia de sus abogados, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la causa aduciendo “motivos personales”.
La investigación mantiene bajo la lupa a Spagnuolo, los hermanos Kovalivker, el exfuncionario Garbellini y dirigentes del oficialismo como Javier Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, imputados por presunta administración fraudulenta, sobornos y violaciones a la Ley de Ética Pública.
El juez Sebastián Casanello, por su parte, denunció al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio. Además, declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones en las que se habrían mencionado pagos indebidos.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, la continuidad de la pesquisa dependerá del análisis de la documentación bancaria y fiscal pendiente, en una de las investigaciones más sensibles para el gobierno nacional en materia de corrupción.
La secretaria general activó la campaña antes de tiempo y mostró su alineamiento con Martín Menem. El sector de Santiago Caputo, molesto por su exclusión, se repliega y analiza cómo seguir.
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
El vocero presidencial reconoció fallas en la gestión, aunque aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico y político.
El vuelo contratado por el gobierno estadounidense arribó esta madrugada con destino final en Argentina. Los deportados fueron recibidos en la terminal privada del aeropuerto.
El decreto presidencial anuló la norma que garantizaba fondos e insumos críticos para hospitales pediátricos y mejoras salariales para el personal de salud. La medida vuelve ahora al Congreso.
El presidente rechazó íntegramente la norma sancionada por el Congreso que buscaba reforzar el presupuesto de las universidades públicas y mejorar los sueldos de docentes y no docentes.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.