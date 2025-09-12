San Gregorio: allanamiento con secuestro de droga y cartuchos

Allanamiento y secuestro de estupefacientes
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
La PDI y la policía local allanaron una vivienda en calle San Martín. Incautaron marihuana, celulares, casi 30 cartuchos y cuadernos con anotaciones. No hubo detenidos.Regionales12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la jornada de este viernes, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle San Martín 316, en la localidad de San Gregorio. Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes (marihuana), teléfonos celulares, casi 30 cartuchos de distintos calibres sin percutar y cuadernos con anotaciones.
El operativo fue cumplimentado por la División Microtráfico PDI Región III, con asiento en Venado Tuerto, junto a efectivos de la Comisaría 15 de San Gregorio, en el marco de una investigación ordenada por el fiscal Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3 – Sede Venado Tuerto.
La causa se inició a partir de una denuncia recibida en el Ministerio Público de la Acusación el pasado 5 de febrero, que señalaba la existencia de un “aguantadero” en calle López al 1500, donde dos mujeres mayores de edad comercializaban drogas en nombre de un hombre actualmente condenado por infracción a la Ley 23.737.
Como parte de esa investigación, el 21 de marzo de 2025 se realizó un primer allanamiento que culminó con la detención de dos mujeres y un hombre vinculados al microtráfico. Ahora, el nuevo procedimiento permitió ampliar la causa y sumar más elementos de prueba que serán analizados por la Justicia.
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de corte de pasto y despeje en banquinas y barandas metálicas. Las tareas se realizan sin cortes de calzada, pero se recomienda circular con precaución.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.