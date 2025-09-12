San Gregorio: allanamiento con secuestro de droga y cartuchos

En la jornada de este viernes, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle San Martín 316, en la localidad de San Gregorio. Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes (marihuana), teléfonos celulares, casi 30 cartuchos de distintos calibres sin percutar y cuadernos con anotaciones.



El operativo fue cumplimentado por la División Microtráfico PDI Región III, con asiento en Venado Tuerto, junto a efectivos de la Comisaría 15 de San Gregorio, en el marco de una investigación ordenada por el fiscal Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3 – Sede Venado Tuerto.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en el Ministerio Público de la Acusación el pasado 5 de febrero, que señalaba la existencia de un “aguantadero” en calle López al 1500, donde dos mujeres mayores de edad comercializaban drogas en nombre de un hombre actualmente condenado por infracción a la Ley 23.737.

Como parte de esa investigación, el 21 de marzo de 2025 se realizó un primer allanamiento que culminó con la detención de dos mujeres y un hombre vinculados al microtráfico. Ahora, el nuevo procedimiento permitió ampliar la causa y sumar más elementos de prueba que serán analizados por la Justicia.