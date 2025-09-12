Karina Milei lanzó la campaña en Tucumán junto a los Menem

Adorni ratificó el rumbo y rechazó “populismo electoral”
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
La secretaria general activó la campaña antes de tiempo y mostró su alineamiento con Martín Menem. El sector de Santiago Caputo, molesto por su exclusión, se repliega y analiza cómo seguir.Política 12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Karina Milei decidió adelantar el inicio de la campaña nacional y encabezó un acto en Tucumán acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y otros dirigentes de su círculo cercano. Con este movimiento, buscó marcar presencia tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y reforzar el respaldo a las ideas del Presidente.
Mientras tanto, los libertarios agrupados en Las Fuerzas del Cielo, vinculados a Santiago Caputo, atraviesan tensiones internas. Tras quedar fuera de las listas bonaerenses y de los principales actos de campaña, analizan su rol en esta etapa electoral. Aunque recalcan que continuarán apoyando al presidente Javier Milei, admiten malestar por los desplazamientos y la falta de espacio en la estrategia central.
Entre los presentes en el acto tucumano se destacaron Lilia Lemoine, la influencer Eugenia Rolón, el creador de contenidos Iñaki Gutiérrez y referentes locales como Federico Pelli. Todos ellos cuentan con la aprobación de Karina Milei y del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.
En paralelo, desde el entorno presidencial aseguran que Javier Milei sigue de cerca las disputas, aunque evita involucrarse directamente en los roces entre los distintos sectores libertarios.
El vuelo contratado por el gobierno estadounidense arribó esta madrugada con destino final en Argentina. Los deportados fueron recibidos en la terminal privada del aeropuerto.
El decreto presidencial anuló la norma que garantizaba fondos e insumos críticos para hospitales pediátricos y mejoras salariales para el personal de salud. La medida vuelve ahora al Congreso.
El presidente rechazó íntegramente la norma sancionada por el Congreso que buscaba reforzar el presupuesto de las universidades públicas y mejorar los sueldos de docentes y no docentes.
El Presidente hablará el lunes a las 21 horas para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, en medio de la reorganización política tras la derrota en Buenos Aires.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.