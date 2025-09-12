Karina Milei lanzó la campaña en Tucumán junto a los Menem

Karina Milei decidió adelantar el inicio de la campaña nacional y encabezó un acto en Tucumán acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y otros dirigentes de su círculo cercano. Con este movimiento, buscó marcar presencia tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y reforzar el respaldo a las ideas del Presidente.

Mientras tanto, los libertarios agrupados en Las Fuerzas del Cielo, vinculados a Santiago Caputo, atraviesan tensiones internas. Tras quedar fuera de las listas bonaerenses y de los principales actos de campaña, analizan su rol en esta etapa electoral. Aunque recalcan que continuarán apoyando al presidente Javier Milei, admiten malestar por los desplazamientos y la falta de espacio en la estrategia central.

Entre los presentes en el acto tucumano se destacaron Lilia Lemoine, la influencer Eugenia Rolón, el creador de contenidos Iñaki Gutiérrez y referentes locales como Federico Pelli. Todos ellos cuentan con la aprobación de Karina Milei y del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En paralelo, desde el entorno presidencial aseguran que Javier Milei sigue de cerca las disputas, aunque evita involucrarse directamente en los roces entre los distintos sectores libertarios.