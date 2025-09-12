Kicillof refuerza campaña y cuestiona a Milei en Pila

Milei vetó la ley de reparto de ATN y la devolvió al Senado
El Presidente bloqueó la norma que fijaba un esquema automático de distribución de fondos a las provincias. El Senado deberá decidir ahora si insiste con la medida.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.País12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves el municipio de Pila como parte de su recorrida por la Quinta Sección Electoral, territorio históricamente difícil para el peronismo. Allí encabezó la inauguración del nuevo CAPS “Héroes de la Pandemia” y sostuvo que en las elecciones del 26 de octubre “la sociedad tiene el desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”.
Durante el acto, Kicillof criticó al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la emergencia del Hospital Garrahan. “Debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”, señaló.
En Pila, además, se firmaron convenios para construir un centro universitario, obras deportivas e infraestructura, y se concretó la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique al municipio.
Más temprano, en General Paz, el mandatario bonaerense inauguró la Casa de la Provincia y rubricó acuerdos para viviendas y pavimentación. Allí reiteró que “el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, al maltrato a las personas con discapacidad, a la represión a los jubilados y al desfinanciamiento de la educación y la salud”.
Kicillof destacó que su gestión seguirá recorriendo y trabajando en territorio. “Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, afirmó.
