Aerolíneas Argentinas suma vuelos directos a Aruba

Primer vuelo con argentinos deportados desde EE.UU. llegará a Ezeiza
Será la primera vez en 2025 que un avión fletado por el gobierno norteamericano arribe a Buenos Aires con ciudadanos expulsados. El vuelo hará escalas en Colombia y Brasil.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.País11 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Aerolíneas Argentinas inaugurará una nueva ruta hacia Aruba, con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante la temporada de verano 2025.
La operación estará vigente entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Contará con tres frecuencias semanales que unirán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, mientras que habrá un vuelo semanal desde Mendoza (los viernes) y otro desde Córdoba (los jueves), ambos ida y vuelta.
La tarifa de lanzamiento es de 799 dólares más impuestos, partiendo desde las tres ciudades argentinas. La compañía destacó que Aruba es uno de los destinos más demandados por su clima cálido, amplia oferta hotelera, gastronomía variada y actividades deportivas y culturales.
Con esta incorporación, la línea aérea de bandera refuerza su presencia en el Caribe y amplía la conectividad internacional para la temporada alta. Además, desde esta semana están disponibles nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, con dos vuelos semanales entre enero y Semana Santa.
Aerolíneas también mantiene su estrategia de atraer turistas internacionales ofreciendo tramos adicionales dentro del país por apenas 50 o 100 dólares más. A esto se suman promociones específicas, financiación en cuotas y beneficios para socios del programa Aerolíneas PLUS.
“Queremos consolidar a Aerolíneas como motor del turismo, con una combinación de nuevas rutas, promociones y beneficios para nuestros pasajeros frecuentes”, señalaron desde la compañía.
