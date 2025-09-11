Adorni ratificó el rumbo y rechazó “populismo electoral”

El vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, admitió este jueves que el Gobierno cometió errores en su estrategia de comunicación, aunque remarcó que la gestión de Javier Milei no modificará el rumbo económico ni político.

“Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, señaló en una entrevista con Antonio Laje por A24, en la que reconoció que la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires abrió un espacio de autocrítica dentro del oficialismo.

Adorni sostuvo que el principal déficit estuvo en la explicación de las medidas adoptadas: “No se le llegó a todos los bonaerenses a explicar de una manera simple por qué estamos haciendo lo que hacemos”. En ese sentido, adelantó que el propio Presidente tomará la iniciativa para comunicar los fundamentos de las políticas oficiales.

El funcionario defendió los recientes vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia Pediátrica y el reparto automático de ATN, argumentando que “cualquiera de esas normas implicaba un gasto inviable” y que el Ejecutivo no cederá a “delirios populistas” en busca de votos.

En cuanto al impacto económico, Adorni resaltó que “bajamos la inflación y la pobreza en más de veinte puntos” y reconoció que la recuperación es desigual entre sectores. “Estamos en un punto de inflexión: seguir hacia adelante con sacrificio para llegar a un país próspero o volver hacia atrás”, subrayó.

También responsabilizó al “aparato electoral” del peronismo y al ausentismo por el revés bonaerense, aunque confió en revertir la tendencia en las elecciones de octubre. “La gente nos va a acompañar”, aseguró.

Finalmente, anticipó que Milei grabará una Cadena Nacional el próximo lunes para explicar los lineamientos del Presupuesto y reafirmar la necesidad de mantener el equilibrio fiscal como pilar de la gestión.