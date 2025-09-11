Adorni: “Cometimos errores, pero no cambiaremos el rumbo”

Adorni ratificó el rumbo y rechazó “populismo electoral”
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
Política 11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió este jueves que el Gobierno de Javier Milei “cometió errores”, aunque descartó que eso implique un cambio en la estrategia oficial. “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, señaló en una entrevista con A24.
Adorni subrayó que el Ejecutivo no está dispuesto a “seguir aumentando pobres” y pidió a la sociedad “adaptarse al nuevo sistema”. En esa línea, enfatizó: “No hay soluciones mágicas y no vamos a ceder a volvernos Venezuela”.
El funcionario sostuvo además que el oficialismo confía en mantener el respaldo popular de cara a las elecciones de octubre. “La gente nos va a acompañar”, aseguró, y agregó que existe “un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.
Las declaraciones se producen en medio de un clima de debate sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas y tras la reciente presentación de los últimos indicadores de inflación e interés.
