Rescatan a 31 trabajadores rurales en campos de Santa Fe

Un tío deberá pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos
La Justicia de Familia de San Lorenzo ordenó la medida tras el incumplimiento del padre. El fallo se basa en el principio de solidaridad familiar.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.Santa Fe10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Más de 30 trabajadores rurales fueron rescatados en campos de la provincia de Santa Fe, donde vivían en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. La Justicia investiga si se trata de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
El caso comenzó el 4 de septiembre, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). El operativo tuvo lugar en un campo identificado como “Santa Ana”, en Pozo Borrado, cerca del límite con Santiago del Estero.
Allí se identificaron 15 trabajadores, incluidos dos adolescentes de 17 años, que realizaban tareas de desmalezamiento. Dormían en el piso, bajo carpas improvisadas y sin acceso a agua potable. Declararon que trabajaban de lunes a lunes, de 8 a 18, con un salario de $300 mil por quincena, del cual se descontaba el costo de la comida.
La investigación también se extendió al campo “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde otros cinco trabajadores estaban en condiciones similares. Con la intervención del fiscal Gustavo Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, se ordenaron allanamientos autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe rescató a 31 personas en total. En el lugar se secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas vinculadas a la causa.
El Ministerio Público Fiscal señaló que las víctimas, en su mayoría provenientes de Santiago del Estero, no tenían posibilidad de salir del lugar, carecían de medios de comunicación y varios estaban indocumentados o no sabían leer ni escribir.
La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Municipalidad de Tostado dispusieron medidas urgentes de alojamiento y alimentación. También intervino el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
La Justicia de Familia de San Lorenzo ordenó la medida tras el incumplimiento del padre. El fallo se basa en el principio de solidaridad familiar.
El gobernador santafesino criticó la falta de reacción del Presidente tras la derrota bonaerense y ofreció a Provincias Unidas como alternativa nacional.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
El gobernador clausuró en Rosario el Santa Fe Business Forum 2025, que reunió a 1.000 empresas locales y 250 compradores de 45 países, generando negocios por más de 15 millones de dólares.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Tras la derrota en territorio bonaerense, el Gobierno transmitió a los inversores que la política económica seguirá sin cambios, mientras crece la tensión interna por el rumbo a seguir.
El Ejército israelí lanzó un ataque con misiles sobre la capital de Qatar, apuntando a dirigentes del grupo islamista palestino. El hecho desató fuertes condenas internacionales y tensó aún más el escenario en Medio Oriente.