Rescatan a 31 trabajadores rurales en campos de Santa Fe

Más de 30 trabajadores rurales fueron rescatados en campos de la provincia de Santa Fe, donde vivían en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. La Justicia investiga si se trata de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.



El caso comenzó el 4 de septiembre, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). El operativo tuvo lugar en un campo identificado como “Santa Ana”, en Pozo Borrado, cerca del límite con Santiago del Estero.



Allí se identificaron 15 trabajadores, incluidos dos adolescentes de 17 años, que realizaban tareas de desmalezamiento. Dormían en el piso, bajo carpas improvisadas y sin acceso a agua potable. Declararon que trabajaban de lunes a lunes, de 8 a 18, con un salario de $300 mil por quincena, del cual se descontaba el costo de la comida.

La investigación también se extendió al campo “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde otros cinco trabajadores estaban en condiciones similares. Con la intervención del fiscal Gustavo Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, se ordenaron allanamientos autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz.



Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe rescató a 31 personas en total. En el lugar se secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas vinculadas a la causa.

El Ministerio Público Fiscal señaló que las víctimas, en su mayoría provenientes de Santiago del Estero, no tenían posibilidad de salir del lugar, carecían de medios de comunicación y varios estaban indocumentados o no sabían leer ni escribir.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Municipalidad de Tostado dispusieron medidas urgentes de alojamiento y alimentación. También intervino el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.