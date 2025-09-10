Argentina cayó en Ecuador y encendió una alarma

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield
La Argentina cerró su participación en las eliminatorias con una derrota que dejó señales de advertencia.
La Argentina cerró su participación en las eliminatorias con una derrota que dejó señales de advertencia. En Guayaquil, el conjunto de Lionel Scaloni cayó 1-0 frente a Ecuador, en un partido en el que presentó varias modificaciones en la formación inicial y jugó condicionado gran parte del encuentro.
El choque tuvo un condimento especial: fue el último partido de Lionel Messi en una clasificación mundialista. Sin embargo, la despedida soñada se vio eclipsada por la actuación sólida del rival y los errores propios.
El quiebre llegó en el primer tiempo. Nicolás Otamendi fue expulsado tras derribar a Enner Valencia, quien más tarde convirtió de penal para sellar el marcador. A la roja se sumó un penal cometido por Nicolás Tagliafico sobre el cierre de la etapa, lo que complicó aún más a la albiceleste.
En el complemento, Moisés Caicedo dejó a Ecuador con diez por doble amarilla y Scaloni apostó por variantes ofensivas: ingresaron Julián Álvarez, Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono. Pese a tener más posesión, Argentina no encontró claridad ni profundidad, y el conjunto local cerró el partido sin sobresaltos.
La derrota fue el cuarto traspié argentino en 18 fechas de eliminatorias, con un dato que preocupa: apenas ganó dos de sus últimas cinco presentaciones fuera de casa. Aun con la clasificación asegurada y una campaña sólida, el tropiezo dejó la sensación de que hay aspectos por ajustar antes del Mundial.
