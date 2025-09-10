Argentina cayó en Ecuador y encendió una alarma

La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.

Deportes10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
franco-mastantuono-leandro-paredes-y-emiliano-33NONNAF6VE3TJZ7T727CJOUY4

La Argentina cerró su participación en las eliminatorias con una derrota que dejó señales de advertencia. En Guayaquil, el conjunto de Lionel Scaloni cayó 1-0 frente a Ecuador, en un partido en el que presentó varias modificaciones en la formación inicial y jugó condicionado gran parte del encuentro.

El choque tuvo un condimento especial: fue el último partido de Lionel Messi en una clasificación mundialista. Sin embargo, la despedida soñada se vio eclipsada por la actuación sólida del rival y los errores propios.

El quiebre llegó en el primer tiempo. Nicolás Otamendi fue expulsado tras derribar a Enner Valencia, quien más tarde convirtió de penal para sellar el marcador. A la roja se sumó un penal cometido por Nicolás Tagliafico sobre el cierre de la etapa, lo que complicó aún más a la albiceleste.

En el complemento, Moisés Caicedo dejó a Ecuador con diez por doble amarilla y Scaloni apostó por variantes ofensivas: ingresaron Julián Álvarez, Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono. Pese a tener más posesión, Argentina no encontró claridad ni profundidad, y el conjunto local cerró el partido sin sobresaltos.

La derrota fue el cuarto traspié argentino en 18 fechas de eliminatorias, con un dato que preocupa: apenas ganó dos de sus últimas cinco presentaciones fuera de casa. Aun con la clasificación asegurada y una campaña sólida, el tropiezo dejó la sensación de que hay aspectos por ajustar antes del Mundial.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias