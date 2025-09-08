Venado Tuerto celebró el 19º Gran Premio de Ciclismo

Venado Tuerto volvió a convertirse en escenario del deporte con la realización del 19º Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, una cita que ya se consolidó en el calendario nacional del ciclismo.



La competencia se desarrolló este domingo y reunió a pedalistas de diferentes localidades argentinas y también a representantes internacionales, lo que le otorgó al evento un carácter cada vez más destacado en la región.



A lo largo de la jornada, los vecinos y visitantes disfrutaron de un espectáculo deportivo que combinó la pasión por el ciclismo con un clima familiar y de encuentro comunitario.



Desde la organización remarcaron el esfuerzo conjunto para sostener un certamen de estas características, que no solo fomenta la práctica del deporte sino que también impulsa a Venado Tuerto como punto de referencia para competencias de nivel.