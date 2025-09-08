Venado Tuerto celebró el 19º Gran Premio de Ciclismo

Principio de incendio en una camioneta sobre Ruta 33
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.Regionales08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Venado Tuerto volvió a convertirse en escenario del deporte con la realización del 19º Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, una cita que ya se consolidó en el calendario nacional del ciclismo.
La competencia se desarrolló este domingo y reunió a pedalistas de diferentes localidades argentinas y también a representantes internacionales, lo que le otorgó al evento un carácter cada vez más destacado en la región.
A lo largo de la jornada, los vecinos y visitantes disfrutaron de un espectáculo deportivo que combinó la pasión por el ciclismo con un clima familiar y de encuentro comunitario.
Desde la organización remarcaron el esfuerzo conjunto para sostener un certamen de estas características, que no solo fomenta la práctica del deporte sino que también impulsa a Venado Tuerto como punto de referencia para competencias de nivel.
Se licitará la pavimentación de la ruta 7S, que conectará a la localidad con Venado Tuerto y pondrá fin a su histórico aislamiento.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La comuna informó que los canales drenan con normalidad, aunque persisten sectores complicados en la zona de Morgan.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.