Milei reunió dos veces a su Gabinete tras la derrota bonaerense

El presidente Javier Milei convocó este lunes a una doble reunión de Gabinete en Casa Rosada tras la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Los encuentros tuvieron lugar a las 9.30 y a las 16.30, con la participación de distintos sectores del equipo ministerial.

El mandatario arribó a la sede gubernamental a las 8.52 y se dirigió a su despacho a la espera del inicio de la primera reunión, realizada en el Salón Eva Perón. Allí estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).

También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. A ellos se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La segunda cita, prevista para la tarde, esperaba la incorporación de Patricia Bullrich (Seguridad), que asistía a la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según anticipó el propio Milei en su discurso del domingo por la noche, tras conocerse los resultados que dieron al peronismo una ventaja de más de 13 puntos, el Gobierno abrirá una instancia de “profunda autocrítica” con el objetivo de “corregir errores” y ajustar la estrategia rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.