Contundente victoria de Fuerza Patria sobre LLA por más de 13 puntos: 46,9 a 33,8

Milei reunió dos veces a su Gabinete tras la derrota bonaerense
El Presidente encabezó encuentros con sus ministros para analizar la caída electoral. Francos, Menem, Caputo y Pettovello, entre los presentes.
El peronismo se impuso con el 46,9% frente al 33,8% de LLA en las legislativas bonaerenses. La victoria fue contundente en el conurbano y le asegura mayoría en la Legislatura.Política 08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La alianza peronista Fuerza Patria se impuso este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, con el 46,9% de los votos frente al 33,8% obtenido por La Libertad Avanza (LLA), escrutado el 86,7% de las mesas.
En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, con el 5,4%, y cuarto el Frente de Izquierda, con el 4,3%. La participación alcanzó el 62,7% del padrón.
El triunfo peronista se explica en gran medida por el fuerte respaldo en el conurbano: en la Primera Sección Electoral obtuvo el 47,2% contra el 37,1% de LLA, y en la Tercera Sección —donde compitió Maximiliano Bondarenko por los libertarios— alcanzó el 53,8% contra el 28,5%.
En la Cuarta Sección, Fuerza Patria logró el 40,2%, seguida por LLA con 30,3% y Somos Buenos Aires con 19,9%, lo que derivó en un reparto equilibrado de bancas. En tanto, LLA se impuso en la Quinta Sección (41,5% a 37,5%) y en la Sexta (41,7% a 34,1%).
En la capital provincial, la Octava Sección, el peronismo también se llevó la mayoría con el 43,6% contra el 36,9% de LLA.
Con este resultado, el espacio conducido por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa consolida su predominio en el mayor distrito electoral del país, garantizando un escenario favorable en la Legislatura bonaerense.
El Presidente encabezó encuentros con sus ministros para analizar la caída electoral. Francos, Menem, Caputo y Pettovello, entre los presentes.
El presidente encabezará una reunión de Gabinete para analizar el revés en la provincia de Buenos Aires.
El senador electo de Fuerza Patria celebró la victoria en Buenos Aires y aseguró que el resultado fue un mensaje directo al presidente Milei.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El gobernador bonaerense habló con la prensa tras votar en una escuela de La Plata.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.