Contundente victoria de Fuerza Patria sobre LLA por más de 13 puntos: 46,9 a 33,8

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, con el 46,9% de los votos frente al 33,8% obtenido por La Libertad Avanza (LLA), escrutado el 86,7% de las mesas.

En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, con el 5,4%, y cuarto el Frente de Izquierda, con el 4,3%. La participación alcanzó el 62,7% del padrón.

El triunfo peronista se explica en gran medida por el fuerte respaldo en el conurbano: en la Primera Sección Electoral obtuvo el 47,2% contra el 37,1% de LLA, y en la Tercera Sección —donde compitió Maximiliano Bondarenko por los libertarios— alcanzó el 53,8% contra el 28,5%.

En la Cuarta Sección, Fuerza Patria logró el 40,2%, seguida por LLA con 30,3% y Somos Buenos Aires con 19,9%, lo que derivó en un reparto equilibrado de bancas. En tanto, LLA se impuso en la Quinta Sección (41,5% a 37,5%) y en la Sexta (41,7% a 34,1%).

En la capital provincial, la Octava Sección, el peronismo también se llevó la mayoría con el 43,6% contra el 36,9% de LLA.

Con este resultado, el espacio conducido por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa consolida su predominio en el mayor distrito electoral del país, garantizando un escenario favorable en la Legislatura bonaerense.