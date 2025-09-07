"Andá a votar YA MISMO": el ruego de Santiago Oría, el cineasta de Milei, ante el temor por el ausentismo

Elecciones bonaerenses: ya votó el 50,5% del padrón
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.Política 07 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
En medio de la preocupación por el nivel de participación en las elecciones bonaerenses, Santiago Oría, el cineasta y realizador audiovisual oficial del presidente Javier Milei, lanzó un ruego urgente a los votantes libertarios pidiendo que concurran a las urnas antes del cierre de los comicios.
Pasadas las 14:30 de este domingo, Oría publicó un mensaje imperativo en sus redes sociales: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo, por vos mismo", cerrando con el hashtag #YoVotoLLA. Según supo Noticias Argentinas, el posteo del realizador (conocido por usar el apodo "Javo" para el Presidente) evidencia la preocupación en las filas de La Libertad Avanza por el nivel de ausentismo.
El fantasma de la baja participación
La elección legislativa provincial, la primera vez que se desdobla de la nacional, transcurre este domingo 7 de septiembre con normalidad pero con reportes de mesas con afluencia dispar.
El temor a un alto nivel de abstención fue la principal preocupación de todos los espacios políticos en la previa. Un bajo nivel de participación, según advirtieron analistas, podría beneficiar a las estructuras consolidadas del peronismo (Fuerza Patria) en el bastión bonaerense, perjudicando el "test electoral" del oficialismo nacional. Las mesas cierran a las 18:00.
