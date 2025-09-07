Axel Kicillof: "Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó hoy en una escuela en la ciudad de La Plata, donde sostuvo que se trata de "una elección muy importante", en la que "todos" le están "dando gran relevancia", ya que "sus resultados tienen efectos de todo tipo".

"Hubo algunas demoras, como siempre, ya solucionadas. Votar es un acto democrático y de paz, hablé con varios intendentes y se está votando bien en todo el territorio", remarcó Kicillof tras emitir su sufragio en la Escuela Superior de Formación en Salud de la capital bonaerense.

En ese marco, destacó que como gobernador tiene la "responsabilidad de estar organizando el comicio". "No es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia", agregó sobre esta votación.

Consultado sobre qué es lo que evaluará principalmente una vez que se sepan los resultados de esta elecciones legislativas provinciales, respondió que hará foco en los votos que obtendrá "cada fuerza".