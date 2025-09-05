Carrió pidió el juicio político del juez que censuró audios de Karina Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentó un pedido de juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello.

La denuncia fue ingresada este viernes en el Consejo de la Magistratura y se fundamenta en la medida cautelar que el magistrado dictó para impedir la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco del caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los opositores señalaron que la decisión constituye un “acto de censura previa” que vulnera el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. En el escrito solicitaron la apertura del proceso de acusación, la suspensión en el cargo y su destitución.

Además, denunciaron presuntos vínculos de Maraniello con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y con laboratorios involucrados en causas de corrupción, lo que, según la Coalición Cívica, pone en riesgo la independencia judicial. También mencionaron que el magistrado enfrenta denuncias por abuso de autoridad, violencia de género y acoso laboral en el ámbito de su juzgado.

“El juez ha violado su deber de imparcialidad y menoscabado la confianza pública en la Justicia”, concluyeron Carrió, Campagnoli y Reyes en la presentación.