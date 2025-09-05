Carrió pidió el juicio político del juez que censuró audios de Karina Milei

Ziliotto: “No queremos otro 2001 en Argentina”
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.País05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentó un pedido de juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello.
La denuncia fue ingresada este viernes en el Consejo de la Magistratura y se fundamenta en la medida cautelar que el magistrado dictó para impedir la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco del caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los opositores señalaron que la decisión constituye un “acto de censura previa” que vulnera el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. En el escrito solicitaron la apertura del proceso de acusación, la suspensión en el cargo y su destitución.
Además, denunciaron presuntos vínculos de Maraniello con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y con laboratorios involucrados en causas de corrupción, lo que, según la Coalición Cívica, pone en riesgo la independencia judicial. También mencionaron que el magistrado enfrenta denuncias por abuso de autoridad, violencia de género y acoso laboral en el ámbito de su juzgado.
“El juez ha violado su deber de imparcialidad y menoscabado la confianza pública en la Justicia”, concluyeron Carrió, Campagnoli y Reyes en la presentación.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.
Tras el rechazo al veto en el Senado, el Ejecutivo analiza sus pasos con cautela y esperará al regreso de Milei para definir. El plazo vence en diez días.
El Presidente calificó como “el mejor de la historia” el despliegue de seguridad durante el cierre de campaña bonaerense en Moreno. Patricia Bullrich también destacó el trabajo de los efectivos.
El Presidente arribará a Los Ángeles con una agenda que incluye reuniones políticas, empresariales y científicas. Permanecerá hasta el viernes y regresará el sábado al país.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.