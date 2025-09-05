Villa Cañás capacitó a 115 vecinos en manipulación de alimentos

Con una amplia participación comunitaria, se llevó a cabo en Villa Cañás una nueva edición del curso de capacitación y renovación del carnet para la manipulación segura y saludable de alimentos.



La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), y reunió a 115 vecinos en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).

El encuentro estuvo a cargo de Eugenio Orsi, responsable de la ASAM, y de la Técnica en Alimentos Sandra Sequeira. Durante la jornada, los asistentes recibieron formación sobre microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos, enfermedades transmitidas por los alimentos, planes de limpieza y desinfección, y buenas prácticas de manufactura.



Al finalizar la capacitación, quienes aprueban el examen acceden al carnet de manipulador de alimentos, requisito indispensable para toda persona que produzca, elabore, fraccione, comercialice o transporte alimentos y materias primas.