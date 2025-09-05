Villa Cañás capacitó a 115 vecinos en manipulación de alimentos

Entrega de semillas para huertas familiares en Villa Cañás
La Municipalidad inició la distribución de kits primavera-verano con variedades para fomentar la producción de alimentos sanos en los hogares.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.Villa Cañás05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Con una amplia participación comunitaria, se llevó a cabo en Villa Cañás una nueva edición del curso de capacitación y renovación del carnet para la manipulación segura y saludable de alimentos.
La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), y reunió a 115 vecinos en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).
El encuentro estuvo a cargo de Eugenio Orsi, responsable de la ASAM, y de la Técnica en Alimentos Sandra Sequeira. Durante la jornada, los asistentes recibieron formación sobre microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos, enfermedades transmitidas por los alimentos, planes de limpieza y desinfección, y buenas prácticas de manufactura.
Al finalizar la capacitación, quienes aprueban el examen acceden al carnet de manipulador de alimentos, requisito indispensable para toda persona que produzca, elabore, fraccione, comercialice o transporte alimentos y materias primas.
