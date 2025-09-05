Pullaro celebró consensos por la nueva Constitución santafesina

Seguridad: la PDI suma equipamiento para peritajes en escenas del crimen
El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses equipados con tecnología forense para fortalecer las tareas de investigación criminal en toda la provincia.
El gobernador destacó el amplio acuerdo alcanzado en la Convención Constituyente y afirmó que Santa Fe contará con “la mejor Constitución del país”. También reclamó más diálogo al gobierno nacional.Santa Fe05 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su satisfacción por los avances en la reforma constitucional que se debate en la provincia y aseguró que “Santa Fe va a tener la mejor Constitución de todo nuestro país”.
Las declaraciones fueron realizadas tras una extensa sesión plenaria de la Convención Constituyente, que se prolongó hasta la madrugada del jueves para tratar los cambios en el Poder Judicial. Según indicó el mandatario, la mayoría de los artículos se aprobaron con más de dos tercios de los votos, reflejo de un consenso amplio entre oficialismo y oposición.
“Estamos mostrando a toda la Argentina que en Santa Fe hay diálogo y respeto, y que estamos construyendo una institucionalidad moderna”, sostuvo Pullaro. Subrayó que las reformas permitirán una Justicia “más transparente y eficiente”, con un tope de 75 años para la permanencia de jueces, lo que habilitará un proceso de renovación en la Corte santafesina.
En este marco, anticipó que este viernes se aprobará el bloque de derechos y garantías y que el próximo martes se dará sanción definitiva a la nueva Carta Magna, una vez concluidas las correcciones de la Comisión Redactora.
Consultado por la situación nacional, Pullaro pidió al gobierno de Javier Milei mayor diálogo con el interior productivo y advirtió que “no se puede llevar puestas a las instituciones”. Reconoció avances en la reducción de la inflación, pero reclamó bajar la tasa de interés y el riesgo país para alentar inversiones.
Finalmente, se manifestó en contra de la violencia política y llamó a “bajar los decibeles y los agravios” para construir consensos en todo el país, al igual que –dijo– ocurrió en Santa Fe con la reforma constitucional.
El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses equipados con tecnología forense para fortalecer las tareas de investigación criminal en toda la provincia.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.
La provincia acumula 46 contagios en lo que va del año. Rosario es el único departamento en rojo del mapa nacional, según el Boletín Epidemiológico.
El economista destacó en Rosario el modelo santafesino de participación público-privada y subrayó que la infraestructura es clave para transformar recursos en desarrollo.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
En el Día de la Industria Nacional, el gobernador de Santa Fe reclamó consensos que trasciendan la política para consolidar empleo, desarrollo y competitividad. La UISF respaldó las políticas provinciales.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.