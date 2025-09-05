Pullaro celebró consensos por la nueva Constitución santafesina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su satisfacción por los avances en la reforma constitucional que se debate en la provincia y aseguró que “Santa Fe va a tener la mejor Constitución de todo nuestro país”.

Las declaraciones fueron realizadas tras una extensa sesión plenaria de la Convención Constituyente, que se prolongó hasta la madrugada del jueves para tratar los cambios en el Poder Judicial. Según indicó el mandatario, la mayoría de los artículos se aprobaron con más de dos tercios de los votos, reflejo de un consenso amplio entre oficialismo y oposición.

“Estamos mostrando a toda la Argentina que en Santa Fe hay diálogo y respeto, y que estamos construyendo una institucionalidad moderna”, sostuvo Pullaro. Subrayó que las reformas permitirán una Justicia “más transparente y eficiente”, con un tope de 75 años para la permanencia de jueces, lo que habilitará un proceso de renovación en la Corte santafesina.

En este marco, anticipó que este viernes se aprobará el bloque de derechos y garantías y que el próximo martes se dará sanción definitiva a la nueva Carta Magna, una vez concluidas las correcciones de la Comisión Redactora.

Consultado por la situación nacional, Pullaro pidió al gobierno de Javier Milei mayor diálogo con el interior productivo y advirtió que “no se puede llevar puestas a las instituciones”. Reconoció avances en la reducción de la inflación, pero reclamó bajar la tasa de interés y el riesgo país para alentar inversiones.

Finalmente, se manifestó en contra de la violencia política y llamó a “bajar los decibeles y los agravios” para construir consensos en todo el país, al igual que –dijo– ocurrió en Santa Fe con la reforma constitucional.