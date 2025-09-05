Milei defendió su plan económico ante inversores en Los Ángeles

El Gobierno frenó la auditoría sobre pensiones por discapacidad
Mientras dure la investigación interna en la ANDIS, no habrá nuevas bajas de beneficiarios. Se revisarán las más de 120 mil pensiones ya eliminadas.
El presidente expuso en el Instituto Milken y dialogó con ejecutivos de empresas globales como Visa y Chevron. También se reunió con la astronauta argentina Noel del Castro.Política 05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Durante una breve visita a Los Ángeles, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su programa económico ante unos 80 empresarios, banqueros e inversores internacionales convocados por el Instituto Milken, liderado por el reconocido inversor Michael Milken.
El mandatario expuso frente a representantes de compañías como Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Visa y Globant. “Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”, afirmó Milken al presentarlo.
En el encuentro, Milei mantuvo reuniones bilaterales con Ryan McInerney, CEO de Visa; Mark Nelson, vicepresidente de Chevron —clave por las inversiones en Vaca Muerta—; y Andy Kleinman, empresario argentino en la industria del entretenimiento, cuya firma prepara un nuevo videojuego de James Bond para 2026.
Previo a su agenda económica, el Presidente compartió un almuerzo con la astronauta argentina Noel del Castro, apoyada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Se analizó la posibilidad de impulsar inversiones en la industria espacial.
La visita se dio en un contexto complejo para el Gobierno, tras la derrota en el Senado respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y en la antesala de las elecciones bonaerenses. Pese a ello, Milei transmitió un mensaje de optimismo sobre el futuro político y económico del país.
El jefe de Estado tenía previsto continuar su viaje hacia Las Vegas, pero decidió cancelar esa parte de la gira y regresará a la Argentina en la madrugada del sábado.
