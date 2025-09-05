El Gobierno demora decisión sobre la Ley de Discapacidad

El Gobierno nacional mantiene en suspenso la definición sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Senado rechazara el veto presidencial y aprobara su vigencia por amplia mayoría. La administración de Javier Milei, actualmente en Estados Unidos en reuniones con empresarios, esperará hasta el límite legal de diez días para promulgar la norma.

Fuentes oficiales confirmaron que no habrá anuncios hasta después del retorno del Presidente, previsto para el sábado de madrugada, en plena veda electoral de cara a los comicios en la provincia de Buenos Aires. Allí, las encuestas muestran a La Libertad Avanza en segundo lugar, detrás de Fuerza Patria.

Entre las alternativas evaluadas se encontraba la posibilidad de judicializar la decisión o incluso pedir la nulidad de la sesión en el Congreso. Sin embargo, anoche dirigentes cercanos al oficialismo pusieron en duda esa vía por considerarla poco viable y con riesgo de tensar aún más la relación entre poderes.

La votación en la Cámara alta resultó categórica: 63 votos a favor y solo 7 en contra, lo que devolvió plena vigencia a la ley que establece la emergencia en materia de discapacidad hasta 2026 y obliga al Ejecutivo a cancelar deudas con prestadores de salud y ajustar las pensiones.

En paralelo, el Senado también aprobó cambios al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), herramienta utilizada con frecuencia por Milei. De prosperar en Diputados, la gobernabilidad del oficialismo podría enfrentar un nuevo desafío.

Por el momento, la estrategia gubernamental parece centrarse en ganar tiempo, evitando definiciones hasta después de la elección bonaerense, con la expectativa de amortiguar el impacto político en un escenario económico y electoral convulsionado.