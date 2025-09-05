El Gobierno demora decisión sobre la Ley de Discapacidad

Ziliotto: “No queremos otro 2001 en Argentina”
El gobernador de La Pampa celebró el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad y advirtió sobre los riesgos de una crisis social y económica.
Tras el rechazo al veto en el Senado, el Ejecutivo analiza sus pasos con cautela y esperará al regreso de Milei para definir. El plazo vence en diez días.País05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional mantiene en suspenso la definición sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Senado rechazara el veto presidencial y aprobara su vigencia por amplia mayoría. La administración de Javier Milei, actualmente en Estados Unidos en reuniones con empresarios, esperará hasta el límite legal de diez días para promulgar la norma.
Fuentes oficiales confirmaron que no habrá anuncios hasta después del retorno del Presidente, previsto para el sábado de madrugada, en plena veda electoral de cara a los comicios en la provincia de Buenos Aires. Allí, las encuestas muestran a La Libertad Avanza en segundo lugar, detrás de Fuerza Patria.
Entre las alternativas evaluadas se encontraba la posibilidad de judicializar la decisión o incluso pedir la nulidad de la sesión en el Congreso. Sin embargo, anoche dirigentes cercanos al oficialismo pusieron en duda esa vía por considerarla poco viable y con riesgo de tensar aún más la relación entre poderes.
La votación en la Cámara alta resultó categórica: 63 votos a favor y solo 7 en contra, lo que devolvió plena vigencia a la ley que establece la emergencia en materia de discapacidad hasta 2026 y obliga al Ejecutivo a cancelar deudas con prestadores de salud y ajustar las pensiones.
En paralelo, el Senado también aprobó cambios al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), herramienta utilizada con frecuencia por Milei. De prosperar en Diputados, la gobernabilidad del oficialismo podría enfrentar un nuevo desafío.
Por el momento, la estrategia gubernamental parece centrarse en ganar tiempo, evitando definiciones hasta después de la elección bonaerense, con la expectativa de amortiguar el impacto político en un escenario económico y electoral convulsionado.
El gobernador de La Pampa celebró el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad y advirtió sobre los riesgos de una crisis social y económica.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.
El Presidente calificó como “el mejor de la historia” el despliegue de seguridad durante el cierre de campaña bonaerense en Moreno. Patricia Bullrich también destacó el trabajo de los efectivos.
El Presidente arribará a Los Ángeles con una agenda que incluye reuniones políticas, empresariales y científicas. Permanecerá hasta el viernes y regresará el sábado al país.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
El Ministerio de Seguridad informó un aumento en las incautaciones de cocaína, marihuana y drogas sintéticas durante el primer semestre, además de más detenciones vinculadas al narcotráfico.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.