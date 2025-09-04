Santa Fe segunda en casos de leptospirosis en el país

Nueva Constitución: cambios en la Justicia santafesina
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.
La provincia acumula 46 contagios en lo que va del año. Rosario es el único departamento en rojo del mapa nacional, según el Boletín Epidemiológico.Santa Fe04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Santa Fe se ubica como la segunda provincia con mayor cantidad de casos de leptospirosis registrados en la Argentina, con 46 notificaciones en lo que va de 2025. Solo es superada por Buenos Aires, que contabiliza 49, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
En total, el país suma 134 contagios hasta la semana epidemiológica 34. Entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos concentran el 85% de los diagnósticos confirmados o probables.
El informe señala que Rosario es el único departamento en rojo en todo el país, con entre 11 y 16 casos. La Capital, en tanto, aparece en naranja dentro del mapa provincial. Esta situación se agrava por las recientes inundaciones que afectaron al sur santafesino, donde los anegamientos favorecen la permanencia de la bacteria en ambientes húmedos.
La leptospirosis es causada por la bacteria Leptospira, presente en la orina de animales como roedores, perros, bovinos, porcinos, caballos y especies silvestres. El contagio se produce principalmente por el contacto con aguas contaminadas en ríos, arroyos o zonas anegadas.
En áreas urbanas también existe un riesgo elevado debido a la presencia de ratas y perros infectados, sumado a problemas en desagües o acumulación de residuos.
El Ministerio de Salud recomienda como medidas preventivas evitar el contacto con agua estancada tras lluvias, utilizar guantes y botas en actividades de riesgo, y consultar rápidamente a un médico ante síntomas como fiebre repentina, dolores musculares intensos o enrojecimiento ocular.
